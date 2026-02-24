Οι διαιτητές που ορίστηκαν στις ρεβάνς του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για τα Play Off του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ προετοιμάζονται για τις κρίσιμες αναμετρήσεις τους στο Europa League, με την UEFA να ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της Πέμπτης (26/02).

Στο ματς του Παναθηναϊκού στην Τσεχία κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, ορίστηκε ο Λιθουανός Ντονάτας Ρούμσας. Ο 37χρονος ρέφερι είναι γνώριμο πρόσωπο για τους «πράσινους», έχοντας διαιτητεύσει στην περσινή ήττα από τη Ρέιντζερς (2-0), αλλά και στη νίκη επί της Ελσινκι τον Νοέμβριο του 2024. Στο πλευρό του θα έχει τους συμπατριώτες του Ράντιους και Σουζιεντέλις, ενώ στο VAR θα είναι οι Ολλανδοί Χίγκλερ και Μάνσοτ.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Βίγκο για τη δεύτερη μάχη του με τη Θέλτα, σε μια αναμέτρηση που θα διευθύνει ο έμπειρος Μάρκο Γκουίντα. Ο 44χρονος Ιταλός, που ανήκει στην κατηγορία elite της UEFA, θα βρεθεί για πρώτη φορά στον δρόμο του Δικεφάλου του Βορρά. Το ιταλικό «πακέτο» της διαιτητικής ομάδας συμπληρώνουν οι βοηθοί Περότι και Περέτι, με τον Μίχαελ Φάμπρι να βρίσκεται στο VAR.

