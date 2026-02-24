Με παιχνίδια κάθε τρεις και τέσσερις ημέρες ο ΠΑΟΚ διανύει την πιο απαιτητική περίοδο της σεζόν, καλούμενος να διαχειριστεί κόπωση, τραυματισμούς και κρίσιμα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το πρόγραμμα δεν αφήνει περιθώρια ανάσας για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος εδώ και σχεδόν ενάμιση μήνα κινείται σε ρυθμούς διαρκών αγωνιστικών υποχρεώσεων, με την επιβάρυνση να είναι πλέον εμφανής.

Από τις 6 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα ο Δικέφαλος έχει δώσει 13 επίσημους αγώνες μέσα σε 47 ημέρες, αριθμός που μεταφράζεται πρακτικά σε ένα παιχνίδι κάθε τρεισήμισι ημέρες. Την ίδια χρονική περίοδο οι βασικοί ανταγωνιστές του είχαν σαφώς μικρότερο φορτίο, πχ. η ΑΕΚ αγωνίστηκε μόλις οκτώ φορές, χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και εκτός Κυπέλλου.

Η ένταση του προγράμματος για τους «ασπρόμαυρους» θα συνεχιστεί τουλάχιστον για ακόμη δύο εβδομάδες, διάστημα στο οποίο κρίνονται σημαντικοί στόχοι τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα.

Η αρχή γίνεται την Πέμπτη (26/2, 22:00), όταν ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Θέλτα στη ρεβάνς των playoffs του Europa League, αναζητώντας την ανατροπή του 1-2 της Τούμπας και την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα παραμένει ασφυκτικό, καθώς τρεις ημέρες αργότερα (1/3, 19:00) υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα για τη Super League, ενώ ακολουθεί η εξ αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά εκτός έδρας την Τετάρτη (4/3, 20:00).

Ο αγωνιστικός κύκλος κορυφώνεται με το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό την Κυριακή (8/3, 21:00), παιχνίδι που σηματοδοτεί και το τέλος της συνεχόμενης επιβάρυνσης, καθώς στη συνέχεια ο Δικέφαλος» θα έχει για πρώτη φορά μετά από εβδομάδες πλήρη αγωνιστική εβδομάδα προετοιμασίας πριν από την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό (15/3, 18:00) στην Τούμπα.

Βέβαια, τα δεδομένα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σε περίπτωση ευρωπαϊκής πρόκρισης. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει στους «16» του Europa League, τότε θα προστεθούν δύο ακόμη απαιτητικά παιχνίδια στις 12 και 19 Μαρτίου, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα την αγωνιστική ένταση.

Σε αυτό το σενάριο, το βαρύ πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί ουσιαστικά στις 22 Μαρτίου, με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, πριν τη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ