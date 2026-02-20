Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε ανάρτηση για το ιδανικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο του, ενώ ο... Διόσκουρος του, Παύλος Παντελίδης, εξέφρασε την περηφάνια του.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην κατάφερε να νικήσει τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, ώστε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στους «16» του Europa League, όμως η βραδιά θα μείνει αξέχαστη στον Ανδρέα Τεττέη.

Ο διεθνής Έλληνας φορ έκανε την πρώτη του συμμετοχή σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και το κυριότερο, έκανε εκπληκτική εμφάνιση. Ο 24χρονος φορ όχι μόνο... ταλαιπώρησε την άμυνα των Τσέχων, αλλά πέτυχε και δυο εξαιρετικά γκολ.

Ο Τεττέη με ανάρτηση του στα Social Media έκανε λόγο για «ονειρικό ντεμπούτο», ενώ εμεταξύ των σχολίων από νυν (Καρέτσας - Κοντούρης) και πρώην (Μπακάκης, Ούγκο Σόουζα, Αντόνισε) συμπαίκτες του ήταν και του «Διόσκουρου» του σε Κηφισιά και Παναθηναϊκό, Παύλου Παντελίδη, ο οποίος έγραψε απλά: «περηφάνια».

Από την πλευρά του ο Έλληνας ακραίος επιθετικός θα πρέπει να κάνει... υπομονή για το δικό του ευρωπαϊκό ντεμπούτο, καθώς δε συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα για τα νοκ άουτ του Europa League. Θυμίζουμε πως μαζί με τον Τεττέη οι άλλες δύο αλλαγές που έγιναν ήταν ο Σαντίνο Αντίνο και ο Χάβι Ερνάντεθ.