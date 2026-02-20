Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten: «Υπέροχη η εικόνα του Τεττέη με τη μαμά του, respect για την εμφάνιση»

Ο Νίκος Αθανασίου σχολίασε τα όσα είδε στο χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ αναφορικά με την εικόνα του και τις επιλογές του Μπενίτεθ.

Ο Νίκος Αθανασίου αναφέρθηκε στους «Galacticos» by Interwetten στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Europa League και τη χαμένη ευκαιρία των «πρασίνων» να επικρατήσουν των Τσέχων μένοντας στο 2-2, με αποτέλεσμα να είναι όλα ανοιχτά στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (26/02-19:45).

Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» αρχικά μίλησε για το πλάνο του Ράφα Μπενίτεθ και τις επιλογές που έκανε, βάζοντας στον άξονα τους Ρενάτο και Μπακασέτα και τον Πάντοβιτς σ' έναν ρόλο που δεν έχει συνηθίσει, με τον ίδιο παράλληλα να μην έχει πάρει χρόνο συμμετοχής τελευταία.

Έπειτα αξιολόγησε το πως εκείνος λειτούργησε κατά τη διάρκεια του αγώνα τόσο στις διαφοροποιήσεις που έκανε όσο και στις αλλαγές προσώπων.

Τέλος, απάντησε και σε σχετικό ερώτημα που τέθηκε από το κοινό για το μέλλον του Ισπανού τεχνικού τονίζοντας πως είναι υπό κρίση αυτή τη στιγμή, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα φύγει στο επόμενο στραβό αποτέλεσμα.