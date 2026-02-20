Σάντσες στο Gazzetta: «Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει την Πλζεν, να την κερδίσουμε στην Τσεχία»

Ο Ρενάτο Σάντσες μίλησε στο Gazzetta για το αποτέλεσμα στο πρώτο ματς με την Πλζεν και το τι θα πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός για να πάρει την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν, στο πρώτο ματς των Play Off του Europa League και πλέον όλα είναι ανοιχτά εν όψει της ρεβάνς στην Τσεχία. Παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση του Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος σημείωσε δύο εκπληκτικά γκολ, οι Πράσινοι πλήρωσαν τα αμυντικά τους λάθη και θα παίξουν τα ρέστα τους στις 26/2 στο Πίλσεν για μία θέση στους «16» της διοργάνωσης.

Μία από τις εκπλήξεις του Ράφα Μπενίτεθ ήταν και η επιλογή του διδύμου Μπακασέτα - Σάντσες στη μεσαία γραμμή. Ο Πορτογάλος έπαιξε για πρώτη φορά ως κεντρικός χαφ μαζί με τον αρχηγό του «τριφυλλιού», αγωνιζόμενος μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού για πρώτη φορά φέτος στο Europa League.

Ο 28χρονος χαφ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη δική του απόδοση και τη συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως η ομάδα άξιζε τη νίκη βάσει της εμφάνισης του δευτέρου ημιχρόνου. Παραδέχθηκε ότι υπάρχει ανάγκη για καλύτερα αντανακλαστικά στην άμυνα στη ρεβάνς κι αναγνώρισε τη σημασία των καλών αποτελεσμάτων τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Super League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρενάτο Σάντσες

«Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει γιατί ήταν για εμάς ένα καλό παιχνίδι. Παίξαμε καλά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και θα πρέπει να διατηρήσουμε το ίδιο πνεύμα και στο επόμενο για να προκριθούμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε οπωσδήποτε να σκοράρουμε εκεί, αλλά και να αμυνθούμε καλύτερα από ό,τι σήμερα»

Εσύ πώς ένιωσες με τη σημερινή σου εμφάνιση, επειδή έπαιξες σε όλο το παιχνίδι και είδαμε ότι ήσουν για πρώτη φορά δίδυμο στη μεσαία γραμμή με τον Τάσο Μπακασέτα

«Είμαι χαρούμενος γενικά από το πώς έπαιξα, σίγουρα έχω να βελτιώσω αρκετά πράγματα για τη ρεβάνς αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος από την απόδοσή μου»

Πόσο σημαντικό είναι το να πάρετε την πρόκριση στην Τσεχία, δεδομένης της κατάστασης στο ελληνικό πρωτάθλημα όπου περνάτε μία περίοδο με αρκετά σκαμπανευάσματα;

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίζουμε και στα δύο. Στην Ευρώπη, φυσικά, είναι διαφορετικές οι νίκες αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βάζουμε τα δυνατά μας να κερδίζουμε σε όλα τα ματς και είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρνουμε».