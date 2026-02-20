«Αχόρταγος» ο Καρέτσας: «Τώρα πρέπει να αρχίσουν να έρχονται και τα γκολ»

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τον αγωνιστικό χώρο αλλά και τις ασίστ που έχει φέτος μίλησε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Για ακόμα ένα παιχνίδι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσε ρεσιτάλ με το ταλέντο του καθώς βοήθησε στα μέγιστα για να έρθει η νίκη στο Ζάγκρεμπ κόντρα στην Ντιναμό (3-1) για τα play offs του Europa League.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Γκενκ έκανε την ασίστ για το 1-0, από δική του εξαιρετική κούρσα και πάσα ήρθε το 2-0 και γενικά ήταν από τους πιο δραστήριους παίκτες απέναντι σε μία σκληροτράχηλη ομάδα και σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο λόγω της βροχής.

Ο ίδιος μίλησε στο «HLN» και αναφέρθηκε τόσο στους αριθμούς του όσο και στο μομέντουμ της ομάδας ενώ σχολίασε την κακή κατάσταση του γηπέδου.

«Στο δεύτερο ημίχρονο, ο αγωνιστικός χώρος ήταν απίστευτα βαρύς. Η βροχή είχε μετατρέψει το γήπεδο σε βούρκο. Στο πρώτο μέρος παίξαμε πιο εύκολα, αλλά μετά την ανάπαυλα έπρεπε κυρίως να δώσουμε μάχες, κάτι που κάναμε με επιτυχία. Ήταν μια πολύ καλή ομαδική εμφάνιση, απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως η Ζάγκρεμπ».

Για τις ασίστ και τους εντυπωσιακούς αριθμούς του: «Έχω 15 ασίστ. Τώρα πρέπει να αρχίσουν να έρχονται και τα γκολ. Έχω πετύχει μόνο τρία μέχρι στιγμής, αλλά πιστεύω ότι στα πλέι οφ θα σκοράρω περισσότερο».

Για την κατάσταση στην ομάδα με τον νέο προπονητή: «Παραμένουμε αήττητοι για επτά συνεχόμενα παιχνίδια. Ο προπονητής έχει εμφυσήσει μια νέα νοοτροπία και τακτική προσέγγιση. Όλα λειτουργούν καλύτερα και πιο ομαλά. Τώρα πρέπει να ανακάμψουμε γρήγορα για τον αγώνα της Κυριακής, όπου υποδεχόμαστε τη Σταντάρ Λιέγης. Θέλουμε να πάρουμε άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα μπροστά στον κόσμο μας».