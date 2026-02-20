Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Ο Κυριακόπουλος έστειλε μήνυμα για πρόκριση
Ο Γιώργος Κυριακόπουλος έκανε ένα καλό ματς, είχε την ασίστ στο 1-1, ωστόσο, ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού όπως κι όλοι οι συμπαίκτες του ήταν απογοητευμένοι με την εξέλιξη του ματς.
«Κρίμα που δεχθήκαμε το γκολ στο τέλος. Ημασταν μουδιασμένοι στην αρχή, μείναμε πίσω στο σκορ, αλλά με την ισοφάριση ανέβηκε η ψυχολογία μας», είπε αρχικά ο Κυριακόπουλος και πρόσθεσε:
«Παίξαμε καλά, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και αξίζαμε τη νίκη. Πάμε τώρα στην Τσεχία να πάρουμε την πρόκριση».
