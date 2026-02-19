Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει την επόμενη Πέμπτη την πρόκριση στην Τσεχία, στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, παρά τη μεγάλη εμφάνιση του Ανδρέα Τεττέη, ήρθε ισόπαλος 2-2 και θα πάει για την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Τσεχία.

Το τριφύλλι θα φιλοξενηθεί στις 26 του μήνα, μέρα Πέμπτη στο Stadion «města Plzně» από τη Βικτόρια Πλζεν και η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:45.