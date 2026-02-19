Μια ανάσα από το 2-1 βρέθηκε στο 51' ο Παναθηναϊκός με τον Τεττέη να πιάνει την κεφαλιά από εξαιρετική θέση και τον Βίγκελε να διώχνει .

Έξι λεπτά μετά την σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν για τα Play Offs του Europa League και οι «πράσινοι» βρέθηκαν μια ανάσα από το να κάνουν το 2-1. Συγκεκριμένα στο 51' ο Ίνγκασον σε ρόλο εξτρέμ έβγαλε εξαιρετική σέντρα με τον Τεττέη από καλή θέση να πιάνει την κεφαλιά και τον Βίγκελε να διώχνει κρατώντας έτσι το 1-1.

