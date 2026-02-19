Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Εξαιρετική κεφαλιά Τεττέη για το 1-1 των «πράσινων» (vid)
Είκοσι λεπτά αφότου η Βικτόρια Πλζεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και οι «πράσινοι» κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσια. Ένα ματς που θυμίζουμε πως είναι το πρώτο για τα Pplay Offs του Europa League.
Συγκεκριμένα στο 31' ο Κυριακόπουλος έφυγε ωραία από αριστερά, βγάζοντας ακόμα πιο ωραία σέντρα για τον Τεττέη. Ο νεαρός επιθετικός με εξαιρετικό άλμα και κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-1 για τους «πράσινους» και βάζοντας έτσι... φωτιά στο ΟΑΚΑ.
Η ανάλυση των δύο ελληνικών μονομαχιών του Europa League έρχεται στο YouTube του Gazzetta. Όλα στο "Ξέρεις από Μπάλα;" με τον Δημήτρη Γρηγορόπουλο και τον Χρήστο Σούτο, οι οποίοι ανοίγουν τις γραμμές και απαντούν στα μηνύματά σας ακριβώς στις 12.00, μετά τη λήξη του Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν.
