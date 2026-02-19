ΠΑΟΚ - Θέλτα: Η εκπληκτική διπλή απόκρουση του Τσιφτσή (vid)
Ο Αντώνης Τσιφτσής «κράτησε» τον ΠΑΟΚ στο 13ο λεπτό του αγώνα με τη Θέλτα, καθώς έκανε σπουδαία διπλή επέμβαση.
Η Θέλτα είχε μεγάλη διπλή ευκαιρία για να προηγηθεί στο 13ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όμως βρήκε απέναντι της έναν φανταστικό Αντώνη Τσιφτσή.
Κάθετη του Ιάγο Άσπας στον Σβένμπεργκ, εκείνος σούταρε με το δεξί, ο Έλληνας τερματοφύλακας έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε με δυσκολία, στην επαναφορά ο ίδιος παίκτης εκτέλεσε ξανά, όμως ο κίπερ των Θεσσαλονικιών απέκρουσε ενστικτωδώς και κράτησε το «μηδέν» σε αυτή τη φάση.
