Εξετάσεις ο Μεϊτέ, αυξάνονται τα προβλήματα για τον ΠΑΟΚ ενόψει Θέλτα

Αγωνία στον ΠΑΟΚ για τον Σουαλιό Μεϊτέ, που αποχώρησε τραυματίας από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τη λίστα των απόντων να μεγαλώνει σε μια κρίσιμη εβδομάδα με ευρωπαϊκό ματς

Αγωνία επικρατεί στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην Τούμπα.

Ο Γάλλος χαφ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, ζητώντας ο ίδιος την αντικατάστασή του από τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πρόβλημα που σχετίζεται με την επιβάρυνση των τελευταίων εβδομάδων.

«Ο Μεϊτέ έχει πρόβλημα που κουβαλάει καιρό, παίζει με ενέσεις, κάτι που έχει έρθει από την υπερφόρτωση», ανέφερε μετά το παιχνίδι ο Ρουμάνος τεχνικός, επιβεβαιώνοντας πως ο έμπειρος μέσος αγωνιζόταν το τελευταίο διάστημα με σημαντική καταπόνηση.

Ο 31χρονος θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού και το ενδεχόμενο διάστημα απουσίας του, με το βλέμμα στραμμένο πλέον στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Θέλτα.

Την ίδια στιγμή, ο προβληματισμός μεγαλώνει για τον Λουτσέσκου, καθώς στη λίστα των απόντων βρίσκονται ήδη οι Κωνσταντέλιας, Πέλκας και Ντεσπόντοφ, ενώ ο Λούκα Ιβανούσετς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς έμεινε εκτός λίστας UEFA.