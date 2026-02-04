Πλζεν: Η πόλη της ξανθιάς μπίρας που θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό

Πώς θα πάτε και τι θα δείτε στη γραφική πόλη της Τσεχίας που αποτελεί τη γενέτειρα της ξανθιάς μπίρας Pilsner.

Μια ευρωπαϊκή πόλη που συνδυάζει άψογα την ιστορία με την μπίρα και το ποδόσφαιρο, το Πλζεν (Plzeň) κερδίζει κάθε επισκέπτη με την ομορφιά του και αυτό αναμένεται να συμβεί σε λίγες μέρες και με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, μετά την κλήρωση του Tριφυλλιού εναντίον της τσέχικης ομάδας στα play offs του Europa League. Η πόλη που είναι γνωστή και ως Πίλζεν ή Πίλσεν, βρίσκεται περίπου μιάμιση ώρα μακριά από την Πράγα και είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης περιοχής και η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας. Η «βασιλική πόλη» χτίστηκε το 1295 στη συμβολή τεσσάρων ποταμών και αποτελεί τη γενέτειρα της ξανθιάς μπίρας Pilsner.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε μερικά χρήσιμα tips για το ταξίδι στο Πλζεν...

