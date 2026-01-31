Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε για τους τρόπους με τους οποίους θα διατεθούν τα εισιτήρια για το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν.

Η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας το μεσημέρι της Παρασκευής (30/01) έφερε τον Παναθηναϊκό αντιμέτωπο με τη Βικτόρια Πλζεν στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Europa League.

Η πρόκριση θα κριθεί σε διπλούς αγώνες, με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Ελλάδα στις 19 Φεβρουαρίου και τη ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην Τσεχία. Όσον αφορά τον εκτός έδρας αγώνα, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να λάβει περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε με σχετική ενημέρωση η ΠΑΕ.

Οι Πράσινοι με ανακοίνωσή τους εξήγησαν τους τρόπους με τους οποίους ο κόσμος θα πάρει τα εισιτήριά του για το παιχνίδι στην έδρα της Πλζεν καθώς και το πότε λήγει η προθεσμία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της που ενδιαφέρονται να αγοράσουν εισιτήριο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βικτόρια Πλζεν ότι λόγω της μικρής χωρητικότητας του γηπέδου της τσέχικης ομάδας, ο αριθμός των εισιτηρίων που θα μας δοθούν θα είναι περιορισμένος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα αποκλειστικά μέσω email στο [email protected] από το Σάββατο 31/1 έως και την Τρίτη 3/2.

Το αίτημα θα πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε κάτοχο εισιτηρίου, τα παρακάτω στοιχεία, γραμμένα με κεφαλαία λατινικά γράμματα:

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

EMAIL

Οι κάτοχοι διαρκείας έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των εισιτηρίων και μόνο στην περίπτωση που δεν εξαντληθούν, θα προχωρήσουμε και σε άλλες κατηγορίες φιλάθλων. Οι κάτοχοι διαρκείας θα πρέπει να μας γνωστοποιήσουν τον κωδικό του Gov Wallet του εισιτηρίου διαρκείας, καθώς και τη θύρα που αναγράφεται στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο δεν είναι για προσωπική χρήση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του εισιτηρίου.