Νότιγχαμ: Ο οιωνός τίτλου για το Europa League
Στη μεγάλη της επιστροφή στην Ευρώπη μετά από 30 χρόνια, η Νότιγχαμ Φόρεστ εξασφάλισε την παρουσία της στα playoffs του Europa League, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε.
Από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη ο Σον Ντάις, οι Garibaldis εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την έδρα τους, μετρώντας στην Ευρώπη τρεις νίκες ενάντια σε Πόρτο (2-0), Μάλμε (3-0) και Φερεντσβάρος (4-0), κρατώντας το μηδέν σε όλες τις περιπτώσεις.
Ένα στατιστικό που είχε να καταγραφεί από τη σεζόν 2019/20, όταν ο Γιουλέν Λοπετέγκι είχε επίσης κρατήσει το μηδέν στα τρία πρώτα εντός έδρας ματς με τη Σεβίλλη. Στο τέλος, οι Ανδαλουσιάνοι είχαν κατακτήσει για μία ακόμη φορά τον τίτλο του Europa, με τους φίλους της Φόρεστ να μπορούν να το εκλάβουν και ως οιωνό τίτλου, 46 χρόνια μετά το δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο Πρωταθλητριών.
3 - Sean Dyche is the first manager to win his first three home UEFA Europa League matches without conceding a goal since Julen Lopetegui in 2019-20 with Sevilla - he led them to the trophy that season. Dreaming. pic.twitter.com/CiRwmsZYbJ— OptaJoe (@OptaJoe) January 29, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.