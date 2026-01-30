Ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο επιτρέπει στους φίλους της Νότιγχαμ Φόρεστ να ονειρεύονται την κατάκτηση του Europa League.

Στη μεγάλη της επιστροφή στην Ευρώπη μετά από 30 χρόνια, η Νότιγχαμ Φόρεστ εξασφάλισε την παρουσία της στα playoffs του Europa League, όπου θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε.

Από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη ο Σον Ντάις, οι Garibaldis εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την έδρα τους, μετρώντας στην Ευρώπη τρεις νίκες ενάντια σε Πόρτο (2-0), Μάλμε (3-0) και Φερεντσβάρος (4-0), κρατώντας το μηδέν σε όλες τις περιπτώσεις.

Ένα στατιστικό που είχε να καταγραφεί από τη σεζόν 2019/20, όταν ο Γιουλέν Λοπετέγκι είχε επίσης κρατήσει το μηδέν στα τρία πρώτα εντός έδρας ματς με τη Σεβίλλη. Στο τέλος, οι Ανδαλουσιάνοι είχαν κατακτήσει για μία ακόμη φορά τον τίτλο του Europa, με τους φίλους της Φόρεστ να μπορούν να το εκλάβουν και ως οιωνό τίτλου, 46 χρόνια μετά το δεύτερο συνεχόμενο Κύπελλο Πρωταθλητριών.