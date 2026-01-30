Τι διαφορετικό θα βρει ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Θέλτα, συγκριτικά με το παιχνίδι της 2ας Οκτωβρίου του 2025 στη League Phase;

Ο ΠΑΟΚ μετά την κατάληψη της 17ης θέσης στη League Phase του Europa League, έμαθε την αντίπαλό του στην ενδιάμεση φάση του θεσμού (Playoffs), με φόντο το εισιτήριο για τους «16».

Η τύχη τα έφερε έτσι, ώστε οι Θεσσαλονικείς να βρουν μπροστά τους και πάλι την Θέλτα, καθώς κάτι ανάλογο συμβαίνει και κατά τη διάρκεια του ενιαίου ομίλου, και συγκεκριμένα στις 2 Οκτωβρίου του 2025. Τότε, στο ματς του «Μπαλαϊδος» και παρότι προηγήθηκε με τον Γιακουμάκη, γνώρισε την ήττα με 3-1.

Η σαφής αγωνιστική βελτίωση

Έκτοτε πέρασαν 3 και βάλε μήνες, με την ομάδα από τη Γαλικία να έχει βελτιωθεί αρκετά, κάτι που φαίνεται και από τα αποτελέσματά της, κυρίως όσον αφορά το πρωτάθλημα της La Liga. Συνολικά, μετράει 8 νίκες (και τρεις ισοπαλίες) σε 14 παιχνίδια, με highlight φυσικά το τεράστιο διπλό στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», στα τέλη του Δεκεμβρίου, με 0-2 επί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Πλέον, φιγουράρει στην 7η θέση της βαθμολογίας, έχοντας 32 πόντους, όσους και η Μπέτις που είναι 6η. Έχει πάρει δηλαδή τους μισούς πόντους της σε αυτό το διάστημα, έχοντας δώσει παιχνίδια με -όπως είπαμε- Ρεάλ, Ατλέτικο, Μπαρτσελόνα, Μπιλμπάο, Βαλένθια και Σεβίλλη.

Διαθέσιμοι και απόντες

Συγκριτικά με το παιχνίδι του Οκτωβρίου, η Θέλτα έχει μια προσθήκη, η οποία ακούει στο όνομα Φερ Λόπεθ. Η ιστορία είναι... περίεργη, καθώς ο 21χρονος επιθετικογενής παίκτης πήρε μεταγραφή από τον ισπανικό σύλλογο στη Γουλβς, έναντι 23 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν έπεισε απόλυτα τους ανθρώπους της, με αποτέλεσμα να γυρίσει ως δανεικός στη Γαλικία, μέχρι το τέλος της σεζόν. Μάλιστα, ήταν εκείνος που ισοφάρισε σε 1-1 τον Ερυθρό Αστέρα, δίνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του, στο φινάλε της League Stage.

Από πλευράς απουσιών, στη συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν έδωσαν το «παρών» οι Αϊντο, Καρέϊρα, Τσέρβι και Ρίστιτς. Πάντως, τη δεδομένη στιγμή όλοι τους είναι διαθέσιμοι για τον Κλαούντιο Χιράλδεθ. Μοναδικός τραυματίας (αυτή τη στιγμή) είναι ο μέσος Μανουέλ Φερνάντεθ.

Οι εντεκάδες των δυο ομάδων σε εκείνο το παιχνίδι:

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδεθ): Ράντου, Φερντάντεθ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέδα (83’ Χ. Ροντρίγκεθ), Ντ. Ροντρίγκεθ, Μορίμπα, Μινγκέθα (67’ Ντομίνγκεθ), Άσπας (74’ Σαραγόσα), Ιγκλέσιας (67’ Γιούτγκλα), Σβέντμπεργκ (74’ Ντουράν)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο (74’ Κεντζιόρα), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο (61’ Μεϊτέ), Ντεσπόντοφ (70’ Ζίβκοβιτς), Καμαρά (70’ Τάισον), Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης (61’ Τσάλοφ).