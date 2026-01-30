Ανάμεσα σε γκολ και δάκρυα, ο ΠΑΟΚ έδειξε να είναι φτιαγμένος από μέταλλο!

Ο Σταύρος Σουντουλίδης από τη Γαλλία προσπαθεί να βάλει σε σειρά εικόνες και συναισθήματα από μια βραδιά που δεν έμοιαζε με ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά με δοκιμασία μνήμης, αντοχής και ψυχής.

Υπάρχουν παιχνίδια που τα θυμάσαι για το σκορ, για την εξέλιξη για ένα γκολ. Κι υπάρχουν και βραδιές που τις θυμάσαι για το «βάρος» που κουβαλούσαν. Η χθεσινή αναμέτρηση στο Groupama Stadium ανήκει οριστικά και αμετάκλητα στη δεύτερη κατηγορία.

Η φύση της δουλειάς με έφερε (και) στη Γαλλία δίπλα στον ΠΑΟΚ, όμως η σκέψη μου δεν έφυγε στιγμή από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου την ίδια ώρα η πόλη υποδεχόταν τα επτά παιδιά της και η Τούμπα ράγιζε από φωνές που δεν ήταν συνθήματα, αλλά ψίθυροι πόνου.

Εμείς, στον ΠΑΟΚ το ξέρουμε καλά:

- «Τα παλικάρια δεν τα κλαίμε, τα τραγουδάμε»!

- «Εμείς μαζί για μια ζωή!»

Πριν καν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα στη Λιόν, ο χρόνος είχε ήδη σταματήσει. Οκτώ πυρσοί άναψαν στο πέταλο. Η κόκκινη φλόγα δεν φώτισε απλώς τις εξέδρες· πλημμύρισε τις καρδιές όλων όσων βρίσκονταν στο γήπεδο. Ήταν μια στιγμή σιωπής με χρώμα, μια εικόνα που δεν χρειαζόταν λόγια. Για επτά ζωές που χάθηκαν και έναν ακόμη φίλο της ομάδας που έφυγε ακούγοντας το τραγικό νέο.

Το ποδόσφαιρο περίμενε στην άκρη. Η ανθρωπιά, η θλίψη, ο πόνος μπήκαν μπροστά.

Φυσικά, υπήρχε και το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε να μπει να παίξει σ’ αυτό το περιβάλλον και το έκανε με καθαρό μυαλό και βαρύ. Προηγήθηκε με τον Γιακουμάκη, σε μια φάση που κανονικά θα έπρεπε να σηκώσει το γήπεδο. Κανείς δεν πανηγύρισε. Ο σκόρερ κοίταξε ψηλά, ο Ζίβκοβιτς σήκωσε τη φανέλα με το «12» — το νούμερο του κόσμου. Από τις εξέδρες ακούστηκε μόνο ένα σύνθημα: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Το παιχνίδι συνέχισε να κυλά με αντιφάσεις. Η Λιόν αντέδρασε, ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Γιάννη Κωνσταντέλια — κάτι που λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν πριν από τη σέντρα. Πόσοι στοιχημάτιζαν ότι θα έπαιρνε στο ίδιο ματς δύο κίτρινες, η πρώτη για διαμαρτυρία, η δεύτερη για τάκλιν στο χώρο του κέντρου.

Κι όμως, η ομάδα του Λουτσέσκου -φτιαγμένη από μέταλλο- δεν διαλύθηκε. Ισοφάρισε με τον Μεϊτέ μετά από ακόμη μία μαγική εκτέλεση του Ζίβκοβιτς, έπαιξε με θάρρος, έμοιαζε για μεγάλα διαστήματα να ξεχνά το αριθμητικό μειονέκτημα. Το τελικό 4-2 δεν λέει όλη την ιστορία. Η ιστορία είναι στα ενδιάμεσα: στα βλέμματα, στις σφιγμένες γροθιές, στις παύσεις ανάμεσα στα γκολ, στη φανέλα με το «12» στην πλάτη που ύψωσαν στον ουρανό.

Και κάπου εκεί μπήκε στο κάδρο και η διαιτησία του Ρικάρντο ντε Μπούργκος Μπενγκοετσέα. Μια βραδιά ήδη φορτισμένη, δεν άντεχε άλλες σπίθες. Κι όμως, ήρθαν. Φάσεις που σηκώθηκαν από τον πάγκο του ΠΑΟΚ με έντονη διαμαρτυρία: ένα μαρκάρισμα πριν το 1-1 στον Κωνσταντέλια, μια επαφή με τα δύο χέρια πριν το 2-1 πάνω στον Τάισον, αποφάσεις που εκνεύρισαν και τους πιο ψύχραιμους. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να γράψω ότι μπορεί στο τρίτο γκολ της Λιόν να υπάρχει οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βγήκε από τα ρούχα του, αποβλήθηκε, και ξέσπασε κατά του Ισπανού (ο VARίστας του Λαόθ στον τελικό του 2022) ρέφερι στην συνέντευξη Τύπου.

Στο φινάλε, η Λυών βρήκε τα γκολ που έκριναν το αποτέλεσμα. Οι παίκτες της πανηγύρισαν — και είχαν κάθε δικαίωμα. Μα η εικόνα έμοιαζε παράταιρη. Όχι γιατί δεν επιτρέπεται η χαρά στο ποδόσφαιρο, αλλά γιατί αυτό το βράδυ η χαρά δεν χωρούσε εύκολα.

Κι έτσι έμεινε στο τέλος μια αίσθηση διπλή. Από τη μία, η βεβαιότητα ότι ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο. Από την άλλη, η συνειδητοποίηση πως υπάρχουν βραδιές που το ποδόσφαιρο οφείλει να κάνει πίσω. Να αναγνωρίζει ότι δεν είναι το κέντρο του κόσμου.

Το Groupama Stadium άδειασε αργά. Φύγαμε τελευταίοι από το γήπεδο. Οι πυρσοί είχαν σβήσει, αλλά η κόκκινη αντανάκλασή τους έμενε στα μάτια. Όχι ως εικόνα εντυπωσιασμού, αλλά ως μνήμη.