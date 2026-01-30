Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης έκανε σαφές ότι δεν θα επιτραπεί η απευθείας μετάδοση εικόνων από τις κηδείες των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Οι κηδείες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία θα τελεστούν σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και την Ημαθία, σε μια σειρά τελετών με την παρουσία των οικογενειών, αλλά και της οπαδικής κοινότητας του Δικεφάλου του Βορρά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης έκανε σαφές ότι οι οικογένειες των θυμάτων επιθυμούν να μην υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη στις κηδείες των αγαπημένων τους προσώπων. Αφορμή στάθηκε το πρόσφατο επεισόδιο έξω από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», με επιθέσεις σε τηλεοπτικά συνεργεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΗΕΜ-Θ κάλεσε όλα τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την επιθυμία των οικογενειών και να μην προβούν σε καμία αναπαραγωγή των πολύ ευαίσθητων αυτών εικόνων.

Να θυμίσουμε ότι χθες το απόγευμα, οι σοροί των θυμάτων επαναπατρίστηκαν με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 από την Τιμισοάρα, το οποίο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης περίπου στις 6 μ.μ., όπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ το υποδέχθηκαν και το συνόδευσαν με μηχανοκίνητη πορεία στο γήπεδο της Τούμπας.

