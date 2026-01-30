Τζόντζο Κένι στο Gazzetta: «Παίξαμε για αυτούς, όχι για εμάς»

Με λόγια που ξεπέρασαν το αγωνιστικό κομμάτι, ο Τζόντζο Κένι στάθηκε στην ενότητα της ομάδας του ΠΑΟΚ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΙΟΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Τζόντζο Κένι μίλησε στο Gazzetta, αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα στο Groupama Stadium, με τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώνει τη League Phase του Europa League στη 17η θέση και να περιμένει την κλήρωση των playoffs, όπου θα μάθει αν αντίπαλός του θα είναι ο Ερυθρός Αστέρας ή η Θέλτα.

Ο Άγγλος δεξιός μπακ έδωσε έμφαση πρώτα στο ανθρώπινο σκέλος και στη σκιά που άφησε το τραγικό δυστύχημα:

«Ξέραμε πως θα ήταν δύσκολο παιχνίδι, συν του γεγονότος με το τραγικό συμβάν που συνέβη με τους οπαδούς μας. Προφανώς αυτό επηρέασε τους πάντες, αλλά με τον τρόπο που αποδώσαμε μέσα στο γήπεδο και το πόσο ενωμένοι μείναμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, δείξαμε πάθος και για τον κόσμο πίσω στην Ελλάδα».

Αναφερόμενος στο αγωνιστικό, στάθηκε στο επίπεδο του αντιπάλου:

«Μην ξεχνάτε ότι παίζαμε με μια top ομάδα που βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία του Europa League. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

Στο ερώτημα για το πόσο δύσκολο είναι για έναν ποδοσφαιριστή να προετοιμαστεί έπειτα από ένα τέτοιο γεγονός, ο Άγγλος ήταν σαφής:

«Όλοι επηρεάστηκαν και όλοι καταλάβαμε πόσο δύσκολη ήταν αυτή η κατάσταση, ειδικά για τις οικογένειες αυτών των παιδιών. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι για αυτούς. Προσπαθήσαμε να είμαστε επαγγελματίες και να κάνουμε τη δουλειά μας μέσα στο γήπεδο. Θέλαμε να παίξουμε και να αποδώσουμε καλά για αυτούς. Το μήνυμα ήταν πως δεν έχει να κάνει πλέον με εμάς, αλλά με τα παιδιά που ήταν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα».