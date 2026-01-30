Το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) και του Σαββάτου (31/1) θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Η ώρα για το «στερνό αντίο» φτάνει για τους 7 αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Τρίτη (27/1) στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, προκαλώντας ανείπωτη θλίψη.

Οι σοροί των θυμάτων έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σήμερα (30/1) και αύριο (31/1) θα τελεστούν οι κηδείες των ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα, ενώ πήγαιναν να δουν στη Γαλλία την αγαπημένη τους ομάδα.

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα λάβουν χώρα δυο κηδείες στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και 'Αννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας, ενώ αύριο θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1 και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Παράλληλα, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι δυο εκ των τριών τραυματιών, που σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση, ενώ ο τρίτος παραμένει στην Τιμισοάρα, καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.