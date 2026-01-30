Φλεβάρης... φωτιά για τον Παναθηναϊκό με ματς ανά τρεις μέρες και «τελικούς» για όλους τους στόχους

Ο «καυτός» Φλεβάρης που περιμένει τον Παναθηναϊκό και τα 8 παιχνίδια που θα δώσει σε 26 μέρες.

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε την παρουσία του στην League Phase του Europa League με μία καλή εμφάνιση κόντρα στην Ρόμα, πάντα λαμβάνοντας υπόψιν τις απουσίες που είχε και το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 15ο λεπτό με την αποβολή του Μαντσίνι.

Οι «πράσινοι» με αυτό το 1-1 κόντρα στους Ρωμαίους πήραν την πρόκριση για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Europa League τερματίζοντας στην 20η της κατάταξης κι έτσι πέτυχαν το μίνιμουμ του ευρωπαϊκού τους στόχου, δηλαδή να εξασφαλίσουν τη συνέχειά τους στη διοργάνωση.

Στην αυριανή κλήρωση θα μάθουν ποια εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν θα αντιμετωπίσουν πριν την φάση των «16», όπου αν καταφέρει να φτάσει, θα αντικρίσει μία εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις.

Κάπως έτσι οι «πράσινοι» πρόσθεσαν δύο πολύ δυνατά παιχνίδια στο ήδη δύσκολο πρόγραμμα που είχαν τον μήνα Φεβρουάριο, ο οποίος κατέστη πλέον ιδιαίτερα κρίσιμος, αφού θα κριθούν με τα ματς που θα δώσει σ' αυτόν και οι τρεις στόχοι τους, δηλαδή η συνέχειά του σε Κύπελλο και Ευρώπη και η προσπάθειά του στην Ελλάδα να προλάβει την τετράδα.

Στην ουσία το «τριφύλλι» μέσα σε 26 μέρες θα δώσει συνολικά 8 παιχνίδια για τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, κάτι που σημαίνει πως θα δίνει ένα παιχνίδι ανά 3,3 μέρες.

Ταυτόχρονα πέρα από τα δύο ματς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, που θα είναι δεδομένα δυνατά, όποιος κι αν είναι ο αντίπαλος, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει και τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και μάλιστα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού τον Φλεβάρη