Λιόν - ΠΑΟΚ: Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta, Σταύρου Σουντουλίδη μετά την ήττα με 4-2
Μέσα σε ένα πολύ βαρύ κλίμα μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με επτά φίλους του ΠΑΟΚ να φεύγουν από τη ζωή, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πάλεψε αλλά ηττήθηκε στο τέλος με 4-2 από τη Λιόν στη Γαλλία.
Ο ΠΑΟΚ θα βρει απέναντί του στα play offs ή τη Θέλτα ή τον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας τερματίσει στη 17η θέση της League Phase του Europa League.
Μετά το τέλος του ματς ο απεσταλμένος του Gazzetta στη Λιόν, Σταύρος Σουντουλίδης σχολίασε στην κάμερα όσα έγιναν στη Γαλλία.
🗣️ Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στη Γαλλία, Σταύρου Σουντουλίδη, μετά το τέλος του αγώνα Λιόν - ΠΑΟΚ#paokfc pic.twitter.com/gmJc9eChUC— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 29, 2026
