Λιόν - ΠΑΟΚ: Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta, Σταύρου Σουντουλίδη μετά την ήττα με 4-2

Σταύρος Σουντουλίδης
Λιόν - ΠΑΟΚ 4-2, το γκολ του Γιακουμάκη
Ο απεσταλμένος του Gazzetta, Σταύρος Σουντουλίδης σχολιάζει από τη Λιόν την ήττα του ΠΑΟΚ με 4-2.

Μέσα σε ένα πολύ βαρύ κλίμα μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με επτά φίλους του ΠΑΟΚ να φεύγουν από τη ζωή, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πάλεψε αλλά ηττήθηκε στο τέλος με 4-2 από τη Λιόν στη Γαλλία.

Ο ΠΑΟΚ θα βρει απέναντί του στα play offs ή τη Θέλτα ή τον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας τερματίσει στη 17η θέση της League Phase του Europa League.

Μετά το τέλος του ματς ο απεσταλμένος του Gazzetta στη Λιόν, Σταύρος Σουντουλίδης σχολίασε στην κάμερα όσα έγιναν στη Γαλλία.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA LEAGUE Τελευταία Νέα