Ο απεσταλμένος του Gazzetta, Σταύρος Σουντουλίδης σχολιάζει από τη Λιόν την ήττα του ΠΑΟΚ με 4-2.

Μέσα σε ένα πολύ βαρύ κλίμα μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με επτά φίλους του ΠΑΟΚ να φεύγουν από τη ζωή, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πάλεψε αλλά ηττήθηκε στο τέλος με 4-2 από τη Λιόν στη Γαλλία.

Ο ΠΑΟΚ θα βρει απέναντί του στα play offs ή τη Θέλτα ή τον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας τερματίσει στη 17η θέση της League Phase του Europa League.

Μετά το τέλος του ματς ο απεσταλμένος του Gazzetta στη Λιόν, Σταύρος Σουντουλίδης σχολίασε στην κάμερα όσα έγιναν στη Γαλλία.