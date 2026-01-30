Δείτε την τελική βαθμολογία της league phase του Europa League και τις θέσεις όπου τερμάτισαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.

Η league phase του Europa League ολοκληρώθηκε, με την όγδοη και τελευταία αγωνιστική να μας επιφυλάσσει συγκινήσεις, ανατροπές και σπουδαίο θέαμα, με τις δύο ελληνικές ομάδες, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, να τερματίζουν στην 17η και την 20ή θέση αντίστοιχα, συνεχίζοντας στα playoffs του θεσμού.

Από εκεί και πέρα, η Ρόμα κατάφερε να μπει στην οκτάδα μετά την ισοπαλία στο ΟΑΚΑ, με Μίντιλαντ, Φράιμπουργκ, Μπέτις, Πόρτο και Μπράγκανα συνοδεύουν Λιόν και Άστον Βίλα (πρώτη και δεύτερη αντίστοιχα) στη φάση των «16». Στα πιο... χαμηλά, Γιουνγκ Μπόις, Ζάλτσμπουργκ, Βασιλεία και Φέγενορντ έμειναν εκτός συνέχειας, με Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Λουντογκόρετς και Μπραν να προκρίνονται στα νοκ άουτ.

Η τελική βαθμολογία

1. Λιόν 21 (18-5)

2. Άστον Βίλα 21 (14-6)

3. Μίντιλαντ 19 (18-8)

4. Μπέτις 17 (13-7)

5. Πόρτο 17 (13-7)

6. Μπράγκα 17 (11-5)

7. Φράιμπουργκ 17 (10-4)

8. Ρόμα 16 (13-6)

9. Γκενκ 16 (11-7)

10. Μπολόνια 15 (14-7)

11. Στουτγκάρδη 15 (15-9)

12. Φερεντσβάρος 15 (12-11)

13. Νότιγχαμ Φόρεστ 14 (15-7)

14. Βικτόρια Πλζεν 14 (8-3)

15. Ερυθρός Αστέρας 4 (7-6)

16. Θέλτα 13 (15-11)

17. ΠΑΟΚ 12 (17-14)

18. Λιλ 12 (12-9)

19. Φενέρμπαχτσε 12 (10-7)

20. Παναθηναϊκός 12 (11-9)

21. Σέλτικ 11 (13-15)

22. Λουντογκόρετς 10 (12-15)

23. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 10 (12-16)

24. Μπραν 9 (9-11)

25. Γιουνγκ Μπόις 9 (10-16)

26. Στουρμ Γκρατς 7 (9-16)

27. Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (9-16)

28. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 7 (6-14)

29. Φέγενορντ 6 (11-15)

30. Βασιλεία 6 (9-13)

31. Ζάλτσμπουργκ 6 (10-15)

32. Ρέιντζερς 4 (5-14)

33. Νις 3 (7-15)

34. Ουτρέχτη 1 (5-15)

35. Μάλμε 1 (4-15)

36. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 (2-22)