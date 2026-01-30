Δείτε τις 16 ομάδες που συνεχίζουν στα play-offs του Europa League και τις μεταξύ τους διασταυρώσεις ενόψει της κλήρωσης της Παρασκευής (30/1).

Η League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε μετά το πέρας της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής, με τους Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι μέσω των play-offs. Οι δυο ελληνικές ομάδες είχαν κλειδώσει από την προηγούμενη αγωνιστική την παρουσία τους στην Ευρώπη και μετά τον Ιανουάριο, όμως η τελευταία «στροφή» διαμόρφωσε το πλήρες παζλ των play-offs.

Στις 16 ομάδες που θα χρειαστούν το ενδιάμεσο σκαλοπάτι για να προκριθούν στη φάση των «16» βρέθηκαν ορισμένα βαριά «χαρτιά» όπως οι Σέλτικ, Στουτγκάρδη, Νότιγχαμ Φόρεστ και Φενέρμπαχτσε που έχασαν το τρένο της οκτάδας, αλλά και δυνατά αουτσάιντερ όπως η νορβηγική Μπραν και η Λουντογκόρετς.

Η κλήρωση των play-offs είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (30/1), με τους διπλούς αγώνες να διεξάγονται 19 και 26 Φεβρουαρίου.

Οι 16 ομάδες των play-offs

Γκενκ

Μπολόνια

Στουτγκάρδη

Φερεντσβάρος

Νότιγχαμ Φόρεστ

Βικτόρια Πλζεν

Ερυθρός Αστέρας

Θέλτα

ΠΑΟΚ

Λιλ

Φενέρμπαχτσε

Παναθηναϊκός

Σέλτικ

Λουντογκόρετς

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Μπραν

Οι διασταυρώσεις των play-offs