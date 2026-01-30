Europa League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στα play-offs και οι διασταυρώσεις
Η League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε μετά το πέρας της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής, με τους Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι μέσω των play-offs. Οι δυο ελληνικές ομάδες είχαν κλειδώσει από την προηγούμενη αγωνιστική την παρουσία τους στην Ευρώπη και μετά τον Ιανουάριο, όμως η τελευταία «στροφή» διαμόρφωσε το πλήρες παζλ των play-offs.
Στις 16 ομάδες που θα χρειαστούν το ενδιάμεσο σκαλοπάτι για να προκριθούν στη φάση των «16» βρέθηκαν ορισμένα βαριά «χαρτιά» όπως οι Σέλτικ, Στουτγκάρδη, Νότιγχαμ Φόρεστ και Φενέρμπαχτσε που έχασαν το τρένο της οκτάδας, αλλά και δυνατά αουτσάιντερ όπως η νορβηγική Μπραν και η Λουντογκόρετς.
Η κλήρωση των play-offs είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (30/1), με τους διπλούς αγώνες να διεξάγονται 19 και 26 Φεβρουαρίου.
Οι 16 ομάδες των play-offs
- Γκενκ
- Μπολόνια
- Στουτγκάρδη
- Φερεντσβάρος
- Νότιγχαμ Φόρεστ
- Βικτόρια Πλζεν
- Ερυθρός Αστέρας
- Θέλτα
- ΠΑΟΚ
- Λιλ
- Φενέρμπαχτσε
- Παναθηναϊκός
- Σέλτικ
- Λουντογκόρετς
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ
- Μπραν
Οι διασταυρώσεις των play-offs
- Σέλτικ/Λουντογκόρετς - Στουτγκάρδη/Φερεντσβάρος
- Φενέρμπαχτσε/Παναθηναϊκός - Νότιγχαμ Φόρεστ/Βικτόρια Πλζεν
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ/Μπραν - Γκενκ/Μπολόνια
- ΠΑΟΚ/Λιλ - Ερυθρός Αστέρας/Θέλτα
