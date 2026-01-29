Φίλοι του ΠΑΟΚ βρίσκονται στο Groupama Stadium της Λιόν.

Η ασφάλεια της Λιόν και η αστυνομία εντόπισαν οπαδούς του ΠΑΟΚ με εισιτήρια που αγόρασαν από τη γαλλική ομάδα.

Επειδή οι θέσεις τους ήταν δίπλα στους Γάλλους Ultras, αποφάσισαν να βάλουν τους φίλους του Δικεφάλου σε θύρα στο πάνω διάζωμα για λόγους ασφαλείας.

Η διοίκηση και οι οπαδοί της Λιόν, παράλληλα, παρέδωσαν στεφάνι στον Χρήστο Καρυπίδη, στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών.

Πριν τη σέντρα στο πέταλο των οπαδών της Λιόν θα αναρτηθεί πανό και θα ανάψουν οκτώ πυρσοί, για τους επτά νεκρούς στη Ρουμανία και τον φίλο της ομάδας στη Λάρισα, που έφυγε όταν έμαθε το τραγικό νέο.