Οι δύο νέες απουσίες που προέκυψαν την τελευταία στιγμή σε βασικούς παίκτες του Παναθηναϊκού κι εκείνοι που έμειναν για να βρίσκονται στον πάγκο.

Προβλημάτων συνέχεια για τον Παναθηναϊκό, καθώς λίγο πριν την έναρξη του αγώνα με την Ρόμα, μαζί με τις ενδεκάδες, έγιναν γνωστές και δύο νέες απουσίες για τους «πρασίνους», με τους Τσέριν και Κώτσιρα να μένουν εκτός.

Ο Σλοβένος μέσος αποκλείστηκε από την αποστολή, αφού ταλαιπωρείται από ίωση με πυρετό ενώ ο Έλληνας δεξιός μπακ δεν μπόρεσε να βοηθήσει απόψε εξαιτίας ενοχλήσεων που έχει στην γάμπα, στην οποία αισθάνθηκε ένα σφίξιμο.

Τα δύο νέα αυτά προβλήματα ήρθαν να προστεθούν σε κείνα των Καλάμπρια, Πελίστρι και Τζούρισιτς. Να υπενθυμίσουμε πως λείπει και ο Σφιντέρσκι, που είναι τιμωρημένος, αλλά και αρκετοί παίκτες, οι οποίοι είχε δεν είχαν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα (Γεντβαι, Μαντσίνι, Βιλένα, Ντέσερς) είτε αποκτήθηκαν στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής (Τεττέη, Παντελίδης, Τσάβες, Κοντούρης, Αντίνο).

Ο «μοναχικός» Ρενάτο και οι λύσεις του Μπενίτεθ

Κάπως έτσι οι επιλογές που έχουν μείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού για να μπορέσει ο Ράφα Μπενίτεθ να παρέμβει στο παιχνίδι όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές του βασικού ροτέισον είναι μόνο ο Ρενάτο Σάντσες.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον πάγκο είναι οι δύο τερματοφύλακες Κότσαρης και Γείτονας και οι νεαροί Βύντρα, Καλοσκάμης, Σκαρλατίδης και Τερζής.