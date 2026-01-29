Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν το κεντρικό πρόσωπο κατά την άφιξη της Ρόμα για το ματς με τον Παναθηναϊκό, με τον Έλληνα αριστερό μπακ να υπογράφει αυτόγραφα και να βγάζει πολλές φωτογραφίες.

Μεγάλο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται για την τελευταία φάση της League Phase του Europa League την Ρόμα. Όταν οι Ιταλοί έφτασαν στο γήπεδο ο Κώστας Τσιμίκας έγινε πόλος έλξης για τον κόσμο που ήταν εκεί. Πολλοί ήταν οι φίλαθλοι που πήγαν πως τον αριστερό μπακ της Εθνικής μας ομάδας, ζητώντας του αυτόγραφα αλλά και φωτογραφίες με τον Τσιμίκα να μην αρνείται σε κανέναν.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής που μετά την μεγάλη του καριέρα στην Λίβερπουλ συνεχίζει ως δανεικός στην Ρόμα και μάλιστα στο σημερινό παιχνίδι θα είναι και βασικός στην ενδεκάδα των Ιταλών.