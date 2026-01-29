Το C-130 φέρνει τα επτά αετόπουλα του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Πόνος και ανείπωτη θλίψη. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη η χώρα, θα υποδεχθεί τα επτά παιδιά που έφυγαν από τη ζωή στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, αφού πραγματοποιείται η επιστροφή των σορών με C-130.

Από την Τιμισοάρα έως τη Θεσσαλονίκη, οι εικόνες προκαλούν βαθιά συγκίνηση: oργανωμένες επιχειρήσεις, σιωπηλές πτήσεις και μια πόλη που ετοιμάζεται να υποδεχθεί με σεβασμό και δάκρυα τους ανθρώπους της. Λίγο μετά τις 16:00 τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη των επτά οπαδών και στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία του επαναπατρισμού.

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν ήδη συγκεντρωθεί για να πουν το τελευταίο «αντίο», μετατρέποντας την άφιξη των σορών σε μια συλλογική πράξη μνήμης και τιμής.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, όπως έχουν ανακοινώσει θα συνοδεύσουν τα επτά παιδιά από το αεροδρόμιο στην Τούμπα και τη θ4 με μηχανοκίνητη πορεία.