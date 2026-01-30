Η μέρα και η ώρα της κλήρωσης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ

Η ώρα και η μέρα της κλήρωσης από την οποία Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα μάθουν τους αντιπάλους και το... μέλλον τους.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στην φετινή League Phase του Europa League και τερμάτισαν μέσα στην πρώτη 24αδα της διοργάνωσης παίρνοντας την πρόκριση για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση της.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την Ρόμα στο ΟΑΚΑ, με τους Ιταλούς βέβαια να παίζουν με δέκα παίκτες από το 15ο λεπτό λόγω αποβολής του Μαντσίνι, αλλά να καταφέρνουν να ισοφαρίσουν στο 81' ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε με 4-2 από την Λιόν στην έδρα της, παρ' ότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 41ο λεπτό λόγω αποβολής του Κωνσταντέλια, δεχόμενος δύο γκολ στο φινάλε (88' και 90+3').

Έτσι, οι «πράσινοι» τερμάτισαν στην 20η θέση ενώ οι «ασπρόμαυροι» στην 17η και περιμένουν έτσι την κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή (30/01) προκειμένου να μάθουν τους αντιπάλους τους για τον επόμενο γύρο, αλλά και τους πιθανούς για την φάση των «16».

Για την ενδιάμεση φάση το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ Φόρεστ ενώ οι Θεσσαλονικείς έναν εκ των Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα.

Εκείνη θα λάβει χώρα στις 14:00 στην έδρα της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας και μεταθοδεί από τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 ενώ θα υπάρχει φυσικά και live ενημέρωση για τα αποτελέσματά της από το Gazzetta.