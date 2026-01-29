Συντετριμμένος στην Τούμπα ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, τίμησε τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Στην Τούμπα για να τιμήσει τη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία καθ' οδόν για το εκτός έδρας ματς με τη Λιόν, έδωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, συνοδευόμενος από την κόρη του, κατέθεσε λουλούδια στο σημείο έξω από το γήπεδο της Τούμπας και στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Θύρα 4, όπου γνώρισε τη θερμή υποδοχή του συγκεντρωμένου κόσμου.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης άφησε ένα λουλούδι στη μνήμη των θυμάτων και τοποθέτησε δίπλα του μια μαύρη φανέλα του ΠΑΟΚ με το όνομα του Παναγιώτη Κατσούρη και το Νο17, μια κίνηση που συνέδεσε τη σημερινή απώλεια με μια από τις πιο βαθιές πληγές της ιστορίας του συλλόγου.

Ο Γκαγκάτσης ήταν συντετριμμένος με την τραγωδία και δήλωσε:

«Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά. Ήμουν, είμαι και θα είμαι μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ από μικρό παιδι. Η 27/1 είναι μέρα θλίψης και πένθους για την Οικογένεια του ΠΑΟΚ, για τη Θεσσαλονίκη και τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι ωραία τα ευχολόγια, το να πούμε "ποτέ ξανά" πραγματικά είναι το μόνο που μπορεί να πει κάποιος, στο τέλος όμως εμείς μένουμε εδώ.

Κρίμα για αυτούς που έφυγαν, κρίμα για τους συγγενείς τους που θα δουν τα παιδιά σε φέρετρα. Είναι συγκινητικός ο κόσμος του ΠΑΟΚ και όλοι οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων, αλλά και όλοι όσοι έχουν συγκλονιστεί από αυτό που έχει συμβεί».