Η Γαλλία δεν υπήρξε ποτέ φιλόξενο έδαφος για τον ΠΑΟΚ, όμως κάθε του επιστροφή κουβαλά μνήμη και παραστάσεις. – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΙΟΝ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Η επιστροφή στη Γαλλία, αυτή τη φορά απέναντι στη Λιόν, 52 χρόνια μετά την πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία σε γαλλικό έδαφος. Άλλη εποχή, άλλα δεδομένα, άλλος ΠΑΟΚ. Όχι πια μαθητευόμενος, αλλά με εμπειρία, ευρωπαϊκές παραστάσεις και τη γνώση ότι καμία έδρα δεν είναι απροσπέλαστη.

Η Γαλλία μπορεί να μην χαμογέλασε συχνά στον Δικέφαλο, όμως κάθε επιστροφή του εκεί κουβαλά κάτι από το παρελθόν και κάτι από το μέλλον. Και αυτό, σε ευρωπαϊκές βραδιές, είναι πάντα το πιο επικίνδυνο μείγμα.

Η αρχή έγινε το 1973 απέναντι στη σημερινή αντίπαλο του, τη Λιόν, σε μια εντυπωσιακή παράσταση της ομαδάρας του Λες Σάνον, το 1982 ακολούθησε η «γκραν γκινιόλ» πρόκριση επί της Σοσό στην παράταση (2-1) με το «χρυσό γκολ» του Χρήστου Δημόπουλου και δέκα χρόνια αργότερα ο «μισός» ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Παρίσι με σημαντικά προβλήματα και περιορισμένες επιλογές, σε μια εποχή που τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν συγχωρούσαν αδυναμίες. Η ήττα ήρθε φυσιολογικά με 2-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ίδιο το αποτέλεσμα πολλά χρόνια αργότερα απέναντι στην Γκινγκάμπ όταν η ομάδα αγωνιζόταν στο Europa League, ήττα και στη Μασσαλία (2-1) στα προημιτελικά του Conference League το 2022, σ’ ένα άκρως επεισοδιακό ματς κόντρα στη Μαρσέιγ.

Η Γαλλία ήταν μέχρι και τον περασμένο Οκτώβριο ένα από τα ευρωπαϊκά εδάφη, όπου ο «Δικέφαλος» δεν είχε κερδίσει ποτέ. Το πέτυχε στο συναρπαστικό και συνάμα ιστορικό ματς με τη Λιλ. Στις 23 Οκτωβρίου ο ΠΑΟΚ πήρε ένα επικό «διπλό» στο «Πιερ Μορουά» επικρατώντας με 3-4 και τώρα θέλει να ντουμπλάρει τα θετικά αποτελέσματα απέναντι σε Γάλλους τη φετινή σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία: