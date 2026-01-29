Ανακοίνωση ΠΑΟΚ για τους οπαδούς στην Λιόν: «Για να μπείτε στο γήπεδο μην φοράτε διακριτικά»

Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με τα μέτρα ασφαλείας πριν το ματς με τη Λυών για το Europa League, δίνοντας σαφείς οδηγίες στους Έλληνες φιλάθλους.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους της ότι η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο ματς με τη Λυών για το Europa League θα παραμείνει κλειστή, επομένως οι Έλληνες φίλαθλοι που θα παρευρεθούν δεν πρέπει να φορούν διακριτικά της ομάδας.

Ανεξάρτητα από το να εάν έχουν προσκλήσεις, ή VIP εισιτήρια, ζητείται από τον κόσμο η πλήρης συμμόρφωσή του με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και η αποφυγή συμπεριφορών που θα μπορούσαν να διαταράξουν το κλίμα του αγώνα.

Τέλος, ο Δικέφαλος του Βορρά επεσήμανε πως έχει μία εξαιρετική συνεργασία με τη γηπεδούχο ομάδα και τις γαλλικές αρχές, οι οποίες κατανόησαν πλήρως το βαρύ πένθος στο οποίο έχει βυθιστεί ο κόσμος του συλλόγου και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Επιπλέον, όπως ενημέρωσε η Λυών, οι οργανωμένοι οπαδοί της ετοιμάζουν ενέργειες για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων και μεταξύ άλλων θα σηκώσουν και πανό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League απέναντι στη Λυών, με τον Δικέφαλο να αγωνίζεται τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών μας.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, επικυρώθηκε η απόφαση να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων για την αναμέτρηση με τη Λυών.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι όσοι Έλληνες φίλαθλοι βρεθούν στο γήπεδο, είτε ως κάτοχοι προσκλήσεων, είτε ως κάτοχοι VIP εισιτηρίων, είτε ως κάτοχοι εισιτηρίων που προμηθεύτηκαν απευθείας από τη γηπεδούχο ομάδα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρουν διακριτικά του ΠΑΟΚ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο.

Όσοι Έλληνες φίλαθλοι παρευρεθούν στην αναμέτρηση καλούνται να συμμορφωθούν πλήρως με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και να αποφύγουν συμπεριφορές που μπορούν να θίξουν το κλίμα σεβασμού και μνήμης στο αποψινό παιχνίδι και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θέλει να σημειώσει την εξαιρετική συνεργασία με τη Λυών και τις γαλλικές αρχές, που από την πρώτη στιγμή επέδειξαν απόλυτη κατανόηση στον πόνο και το πένθος της οικογένειας του ΠΑΟΚ, καθώς και διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας.

