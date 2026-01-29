Το σενάριο της απευθείας πρόκρισης του ΠΑΟΚ στους «16» του Europa League και οι πιθανότητες να βρεθεί στην 8άδα, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Eν μέσω μιάς περιόδου πένθους, μετά το τραγικό δυστύχημα με 7 οπαδούς του νεκρούς, ο ΠΑΟΚ καλείται να δώσει ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι σήμερα (29/1). Ο Δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει τη Λυών στη Γαλλία, για την 8η και τελευταία «στροφή» της League Phase του Europa League, γνωρίζοντας πως το αγωνιστικό σκέλος αυτές τις ημέρες περνά αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα.

Μετά τη σημαντική νίκη με 2-0 επί της Μπέτις, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα Play Off της διοργάνωσης. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ζωντανό ακόμα κι αν είναι δύσκολο το σενάριο της εισόδου του στην πρώτη οκτάδα, που δίνει απευθείας την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Πώς θα πάει απευθείας στους «16»

Για να διατηρήσει αυτή την ελπίδα, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι υποχρεωμένη να νικήσει τη Λυών εκτός έδρας και να φτάσει τους 15 βαθμούς, ενώ με ισοπαλία είναι δεδομένα εκτός. Από εκεί και πέρα, τα πάντα εξαρτώνται από συνδυασμούς αποτελεσμάτων σε έξι ακόμη αναμετρήσεις. Πρόκειται για τις: Παναθηναϊκός – Ρόμα, Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος, Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα, Μπέτις – Φέγενορντ, Πόρτο – Ρέιντζερς και Γκενκ – Μάλμε.

Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να επιβεβαιωθούν τέσσερα σενάρια. Πρώτον, νίκη των Πρασίνων επί της Ρόμα, νίκη της Νότιγχαμ απέναντι στη Φερεντσβάρος, να μη χάσει η Φέγενορντ από την Μπέτις, να μην κερδίσει η Πόρτο τη Ρέιντζερς και να μη νικήσουν Γκενκ και Ερυθρός Αστέρας.

Παράλληλα, Στουτγκάρδη, Θέλτα και Μπολόνια, με τις οποίες ισοβαθμούν οι Θεσσαλονικείς, είτε δεν πρέπει να νικήσουν είτε να μη βελτιώσουν τη διαφορά τερμάτων τους. Το έργο της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι εξαιρετικά δύσκολο, με το Football Meets Data να δίνει μόλις 1% πιθανότητες να πάρει το εισιτήριο για τους «16» της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.