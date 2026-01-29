Με στρατιωτικό αεροσκάφος C130 θα μεταφερθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Σήμερα Πέμπτη (29/1) πρόκειται να επαναπατριστούν τόσο οι τραυματίες όσο και οι σοροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στην Τιμισοάρα. Οι σοροί των επτά θυμάτων θα μεταφερθούν με στρατιωτικό αεροσκάφος C130, το οποίο θα αναχωρήσει από τη Ρουμανία στις 11 το πρωί και αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα.

Με ανακοίνωσή τους, οι οργανωμένοι του Δικεφάλου του Βορρά έχουν γνωστοποιήσει πως θα βρίσκονται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», για να υποδεχθούν τις σορούς των αδικοχαμένων συνοπαδών τους και να τούς αποτίσουν τον δικό τους φόρο τιμής.

Στη συνέχεια, θα τις συνοδεύσουν μέχρι το γήπεδο της Τούμπας, όπου θα έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου προκειμένου να τους αποχαιρετήσουν.

Η ανακοίνωση των οργανωμένων για την υποδοχή των θυμάτων

«Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας.

Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις …… (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σωρούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρας 4 στις …… (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά. Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα. ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ».



