Στη σκιά του πένθους, ένα μεγάλο εθνικό ρεκόρ!

Ο Ανδρέας Δημάτος γράφει για την ιστορική επίδοση του ελληνικού ποδοσφαίρου, που για πρώτη φορά στην ιστορία των Κυπέλλων Ευρώπης συνεχίζει με τέσσερις ομάδες, μετά τη φάση των ομίλων ή τη League Phase και μάλιστα με το big 4!

Για πρώτη φορά από την αγωνιστική περίοδο 2004-5, όταν καθιερώθηκε η φάση των ομίλων και στο τότε Κύπελλο UEFA και όχι μόνο στο Champions League, το ελληνικό ποδόσφαιρο θα συνεχίσει με τέσσερις ομάδες στις νοκ άουτ φάσεις, μετά δηλαδή το group stage ή τη League Phase τα δύο τελευταία χρόνια!

Κάνοντας μάλιστα το τέσσερα στα τέσσερα, αφού συμμετείχε με τέσσερις ομάδες, τις τέσσερις παραδοσιακές δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου στη League Phase των τριών διοργανώσεων, μετά βεβαίως τον καλοκαιρινό αποκλεισμό του Αρη.

Πρόκειται για ρεκόρ που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς ότι η αμέσως καλύτερη εκπροσώπηση στις νοκ άουτ φάσεις με τρεις ομάδες έχει επιτευχθεί μόλις δύο φορές κατά το παρελθόν σε αυτές τις 21 σεζόν, που έχουν προηγηθεί!

Η μία μόλις πέρυσι με το νέο φορμάτ, όταν είχαμε πετύχει το τρία στα τρία με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Europa και Παναθηναϊκό στο Conference (η ΑΕΚ είχε αποκλειστεί στα προκριματικά), ενώ για να βρούμε την προηγούμενη πρέπει να πάμε πολύ πίσω, στη σεζόν 2007-8!

Τότε είχαμε κάνει το ελληνικό ρεκόρ εκπροσώπησης στη φάση των ομίλων με τον Ολυμπιακό στο Champions League και πέντε ομάδες στους ομίλους του Κυπέλλου UEFA! Την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Αρη, την ΑΕΛ και τον Πανιώνιο. Οι τρεις τελευταίοι αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων και στα νοκ άουτ είχε καταφέρει να συνεχίσει το πάλαι ποτέ ΠΟΚ!

O Ολυμπιακός ως δεύτερος στον όμιλό του στο Champions League πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης και μπροστά από Βέρντερ και Λάτσιο (στους 16 αποκλείστηκε από τη Λάτσιο), o Παναθηναϊκός επίσης δεύτερος και η ΑΕΚ τρίτη στην πρωτόλεια φάση ομίλων του Κυπέλλου UEFA με πέντε ομάδες. Στη συνέχεια αποκλείστηκαν από Ρέιντζερς και Χετάφε αντίστοιχα…

Σε αυτές τις 21 σεζόν με φάση ομίλων στις δύο (με Κύπελλο UEFA και μετέπειτα Europa League) ή και στις τρεις διοργανώσεις (με Conference League την τελευταία 5ετία) δύο φορές δεν κατάφερε να προκριθεί καμία ελληνική ομάδα!

Η πρώτη ήταν η σεζόν 2005-6, όταν αποκλείστηκαν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός (Champions League) και ο ΠΑΟΚ (Κύπελλο UEFA) και η δεύτερη πολύ πιο πρόσφατα στην καταστροφική σεζόν 2022-23, που κουβαλάει ακόμα ο ελληνικός συντελεστής, μόνο με τον Ολυμπιακό τελευταίο χωρίς νίκη στον όμιλό του στο Europa League…

Επτά φορές έχει καταφέρει να συνεχίσει μόνο μία ομάδα με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στον Ολυμπιακό (έξι φορές εκείνος και μία η ΑΕΚ την περίοδο 2017-18) και σε δέκα περιπτώσεις είχαμε δύο ομάδες στις νοκ άουτ φάσεις μετά τους ομίλους.

Τις πιο πολλές το δίδυμο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, στις πέντε τελευταίες περιπτώσεις, τρεις φορές το δίδυμο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στις αρχές του… αιώνα και από μία φορά Παναθηναϊκός-ΑΕΚ και τη σεζόν 2010-11 το δίδυμο της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ-Αρης, που είχαν προκριθεί από τον όμιλό τους στο Europa, ενώ είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ και στο Champions League o Παναθηναϊκός!

Tέσσερα στα τέσσερα για top-10

H εφετινή επίδοση των ομάδων μας αποτυπώνεται πολύ εύκολα με αριθμούς και όχι μόνο με τα αποτελέσματα.

Τρία πολύ απλά ενδεικτικά στοιχεία της εξέλιξης, που μπορεί να μας οδηγήσει ψηλά και να φέρει και πάλι την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή ελίτ σε επίπεδο ευρωπαϊκών διοργανώσεων:

-Με τη χθεσινοβραδινή πρόκριση του Ολυμπιακού στο Αμστερνταμ η εφετινή ελληνική συγκομιδή έφτασε ήδη τους 11,400 βαθμούς. Αυτός ήταν ο συνολικός ελληνικός συντελεστής της προπέρσινης σεζόν (2023-24), όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League! Επίδοση που ισοφαρίστηκε με δύο ακόμα ματς να απομένουν για τη League Phase στο Europa League και τέσσερις ελληνικές ομάδες να συνεχίζουν στα νοκ άουτ!

-Είναι η πρώτη φορά μετά το 2012 που οι τέσσερις παραδοσιακοί μας εκπρόσωποι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ) βρίσκονται μέσα στο ευρωπαϊκό top-100! Τότε ο Ολυμπιακός ήταν 32ος, ο Παναθηναϊκός 40ος, ο ΠΑΟΚ 72ος και η ΑΕΚ 83η. Σήμερα ο Ολυμπιακός είναι 37ος, ο ΠΑΟΚ 50ος, ο Παναθηναϊκός 79ος και η ΑΕΚ, που είχε κατρακυλήσει πολύ χαμηλά, ανέβηκε στην 99η θέση. Και φυσικά έπεται βελτίωση και για τους τέσσερις, αφού συνεχίζουν!

-Η Ελλάδα είναι σταθερά στην ένατη θέση του UEFA ranking την τελευταία τριετία με βαθμολογικές επιδόσεις, που -αν έλειπε η σεζόν 2022-23- παραπέμπουν στις θέσεις 6-8! Εφέτος ανεβήκαμε σχετικά νωρίς στην 9η θέση, είναι πολύ πιθανό να ανέβουμε στην 8η ξεπερνώντας την Κύπρο, ενώ δεν απέχουμε πολύ από τη Γαλλία!

Σημειώνεται ότι στην ενδιάμεση φάση των πλέι οφ, που λογικά θα εκπροσωπηθούμε με τρεις ομάδες (αφού η ΑΕΚ είναι απευθείας στους 16) μπορεί οι βαθμοί των νικών και ισοπαλιών να μην προσμετρώνται για τον συλλογικό συντελεστή, αλλά υπολογίζονται κανονικά για τον εθνικό συντελεστή. Όπως και τα συλλογικά μπόνους πρόκρισης που είναι 1,500 βαθμοί για κάθε πρόκριση του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα, 1,000 για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό και 500 για κάθε πρόκριση της ΑΕΚ στη συνέχεια.

Μία ακόμα μεγάλη νύχτα

Μετά και τη χθεσινή μεγαλειώδη πρόκριση του Ολυμπιακού με νίκη στο Αμστερνταμ, αλλά και την 18η θέση στην οποία τερμάτισε ο πρωταθλητής Ελλάδας, η χώρα μας έχει καταφέρει να καλύψει τους 2,575 βαθμούς της διαφοράς από τους 3,288 που μας χώριζαν στο ξεκίνημα της σεζόν από την 10η Τσεχία και θεωρείτο πολύ δύσκολο να καλυφθούν!

Απομένουν ακόμα 713 πόντοι, κάτι που αντιστοιχεί σε λιγότερο από δύο νίκες, αφού Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα προσφέρουν απόψε και το βαθμολογικό μπόνους για τη θέση τους στην τελική κατάταξη στο Europa.

Με μία απλή μαθηματική άσκηση αν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ προσφέρουν στον ελληνικό συντελεστή δύο βαθμούς μαζί με τα μπόνους θέσης αυτή η διαφορά θα έχει από απόψε καλυφθεί, σε σχέση βεβαίως και με το τι θα κάνει η Πλζεν στη Βασιλεία και το δικό της αντίστοιχο μπόνους θέσης.

Με άλλα λόγια δεν είναι πλέον καθόλου απίθανο, αν από σήμερα το βράδυ η Ελλάδα έχει ανέβει στο ευρωπαϊκό top-10, για πρώτη φορά μετά από το 2012! Σε κάθε περίπτωση ακόμα και με ήττες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ θα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τη διαφορά, γιατί θα έχουμε μεγαλύτερο κέρδος από το διπλό μπόνους θέσης των δυο εκπροσώπων μας!

Από εκεί και πέρα η Ελλάδα θα έχει δεδομένα τέσσερις ομάδες στις νοκ άουτ φάσεις με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στον ενδιάμεσο γύρο των πλέι οφ να… παλεύουν με την Πλζεν στο Europa και με τη Σίγκμα Ολομουτς στο Conference League. AEK και Σπάρτα Πράγας θα περιμένουν στους 16 του Conference League.

Η Ελλάδα έχει χάσει από το ξεκίνημα της σεζόν μόνο τον Αρη στα καλοκαιρινά προκριματικά, όπως η Τσεχία την Μπάνικ Οστράβα, αλλά οι Τσέχοι έχασαν και τη Σλάβια Πράγας στο Champions League, ενώ ο Ολυμπιακός συνεχίζει μετά τη χθεσινή του πρόκριση!

