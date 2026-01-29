Λυών - ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε την αναμέτρηση του Europa League
Σε κλίμα πένθους μετά το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λυών στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 4.
Επιπλέον, ο Δικέφαλος του Βορρά δεν θα έχει στο πλευρό του τον κόσμο του, μιάς και οι οπαδοί του αποφάσισαν να επιστρέψουν στη βάση τους ύστερα από παρότρυνση και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να αποτίσουν φόρο τιμής από την Τούμπα στα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία.
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας στο Europa League
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Φερεντσβάρος (22:00, Cosmote Sport 5)
- Στουτγκάρδη - Γιουνγκ Μπόις (22:00, Cosmote Sport 7)
- Λυών - ΠΑΟΚ (22:00, Cosmote Sport 4)
- Παναθηναϊκός - Ρόμα (22:00, Cosmote Sport 3, ANT1)
