Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης ανάμεσα σε Λυών και ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σε κλίμα πένθους μετά το τραγικό δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 7 φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λυών στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 4.

Επιπλέον, ο Δικέφαλος του Βορρά δεν θα έχει στο πλευρό του τον κόσμο του, μιάς και οι οπαδοί του αποφάσισαν να επιστρέψουν στη βάση τους ύστερα από παρότρυνση και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε να αποτίσουν φόρο τιμής από την Τούμπα στα θύματα της τραγωδίας στη Ρουμανία.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας στο Europa League