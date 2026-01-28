Φοβερή κίνηση των οπαδών της Τιμισοάρα, έστησαν ένα μνημείο στον τρόπο της τραγωδίας με τα επτά αετόπουλα του ΠΑΟΚ.

Απίστευτη κίνηση από τους φίλους της Τιμισοάρα, στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Στην περιφέρεια της συγκεκριμένης πόλης έγινε το δυστύχημα και οι οργανωμένοι οπαδοί της Πολιτέκνικα Τιμισοάρα, οι οποίοι έχουν σταθεί στο πλευρό των οπαδών του ΠΑΟΚ απο την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το τραγικό γεγονός, οπου επτά φίλοι του Δικεφάλου έχασαν τις ζωές τους, πήγαν πάλι στο σημείο.

Με συνεργείο από την Τιμισοάρα έστησαν έναν μεγάλο σταυρό για τα παιδιά και ένα πρόχειρο μνημείο για να μπουν όμορφα τα κασκόλ και οι μπλούζες. Άναψαν επίσης καπνογόνα για να τιμήσουν τα επτά αετόπουλα.

