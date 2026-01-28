ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Τρομερή κίνηση των οπαδών της Τιμισοάρα
Απίστευτη κίνηση από τους φίλους της Τιμισοάρα, στον τόπο του τραγικού δυστυχήματος, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.
Στην περιφέρεια της συγκεκριμένης πόλης έγινε το δυστύχημα και οι οργανωμένοι οπαδοί της Πολιτέκνικα Τιμισοάρα, οι οποίοι έχουν σταθεί στο πλευρό των οπαδών του ΠΑΟΚ απο την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το τραγικό γεγονός, οπου επτά φίλοι του Δικεφάλου έχασαν τις ζωές τους, πήγαν πάλι στο σημείο.
Με συνεργείο από την Τιμισοάρα έστησαν έναν μεγάλο σταυρό για τα παιδιά και ένα πρόχειρο μνημείο για να μπουν όμορφα τα κασκόλ και οι μπλούζες. Άναψαν επίσης καπνογόνα για να τιμήσουν τα επτά αετόπουλα.
Δείτε φωτογραφίες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.