Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ενημέρωση για την κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι ένας εκ των οπαδών του ΠΑΟΚ παρουσίασε μία επιπλοκή και χρειάστηκε να μπει άμεσα στο χειρουργείο.

Οι άλλοι δύο οπαδοί του Δικεφάλου που είναι καλά στην υγεία τους θα επιστρέψουν την Πέμπτη στην Ελλάδα. Αναλυτικά το ποστάρισμα του Υπουργού:

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα.

Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες».