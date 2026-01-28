Ο τεχνικός της Λιόν Πάουλο Φονσέκα επιβεβαίωσε ότι Τολισό και Σουλτς δεν παίζουν με τον ΠΑΟΚ, ενώ αποθέωσε τον Τάισον.

Ο ΠΑΟΚ μέσα στο πένθος του για τα επτά αετόπουλα, είναι αναγκασμένος να παίξει αύριο το ματς με τη Λιόν, από τη στιγμή που η UEFA δεν το ανέβαλε.

Ο Πορτογάλος τεχνικός των Γάλλων Πάουλο Φονσέκα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σημαντικές απουσίες που έχει η ομάδα του και κυρίως του Τολισό και του Τσέχου Πάβελ Σουλτς που μαζί έχουν σημειώσει 18 γκολ φέτος, τόνισε ότι στην επόθεση θα ξεκινήσει παίκτης της β' ομάδας και αναφέρθηκε στον Τάισον.

Ο Φονσέκα είχε παίκτη τον Βραζιλιάνο εξτρέμ στη Σαχτάρ και στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι τον είδε κόντρα στη Μπέτις να παίζει ως 25άρης!

Αναλυτικά όσα είπε ο Φονσέκα για τις απουσίες και τον Τάισον:

«Ο Κορεντέν Τολισό (σ.σ. 24 ματς, 7 γκολ φέτος), αντιμετωπίζει έναν μικρό μυϊκό τραυματισμό στους δεξιούς οπίσθιους μηριαίους και δεν θα είναι διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένου κι αυτού με τη Λιλ. Ο Πάβελ Σουλτς (26 συμμετοχές, 12 γκολ φέτος ο 25χρονος Τσέχος) δεν είναι έτοιμος για αύριο. Ο Ορέλ Μανγκαλά (6 αγώνες, μέσος) και ο Ρασίντ Γκεζάλ (9 ματς, Αλγερινός εξτρέμ) επίσης δεν θα είναι διαθέσιμοι. Οι Έντρικ και Χανς Χατεμπόερ δεν μπορούν να αγωνιστούν (αποκτήθηκαν αφού δηλώθηκε η λίστα). Αντίθετα, οι Άνταμ Καράμπετς και Άμπνερ επιστρέφουν στην αποστολή».

Για το ματς είπε: «Το αυριανό παιχνίδι είναι σχετικά εύκολο στη διαχείρισή του, καθώς δεν έχουμε πολλούς παίκτες. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι θέλουμε να κερδίσουμε, όμως το βασικό ζητούμενο ήταν να βρισκόμαστε στην πρώτη οκτάδα. Αυτός ήταν ο στόχος μας από την αρχή της διοργάνωσης και τον έχουμε πετύχει. Έχουμε τη δυνατότητα να τερματίσουμε πρώτοι και το θέλουμε, αλλά δεν είναι εμμονή. Θα παίξουμε για τη νίκη, έχοντας στο μυαλό ότι ο βασικός στόχος έχει ήδη επιτευχθεί.

Για τον ΠΑΟΚ γνωρίζουμε ότι η αναμέτρηση είναι πολύ σημαντική. Διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης και είναι μια πολύ ισορροπημένη ομάδα, με παίκτες που γνωρίζω καλά και είναι ιδιαίτερα δυνατοί επιθετικά. Έχουν, μεταξύ άλλων, τον Τάισον, τον οποίο έχω προπονήσει: στα 38 του παραμένει γρήγορος, επικίνδυνος και ένας από τους βασικούς άξονες του ΠΑΟΚ. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, ικανή να παραμένει συμπαγής και ισορροπημένη σε κάθε παιχνίδι.

Δούλεψα με τον Τάισον όταν ήταν 30-32 ετών και για μένα είναι ίσως ένας από τους καλύτερους παίκτες όταν επιταχύνει με την μπάλα. Τα τελευταία χρόνια δεν παρακολουθούσα τους αγώνες του, αλλά την περασμένη εβδομάδα τον είδα ξανά και παίζει σαν να είναι 25 χρονών. Είναι ο ίδιος παίκτης, απίστευτο. Έχει εξαιρετικό τρόπο ζωής και μπορεί να αγωνιστεί ακόμη 3-4 χρόνια».

Για την έλλειψη επιθετικού στο ματς με τον ΠΑΟΚ, η απάντησή του ήταν η εξής: «Βρήκαμε λύση: ένας παίκτης από τη δεύτερη ομάδα, ο Ρεμί Ιμπέρ, θα ξεκινήσει βασικός αύριο (3 συμμετοχές φέτος, 15 λεπτά συνολικά)».