Η μαρτυρία Έλληνα οδηγού που ήταν στο σημείο της τραγωδίας με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» μίλησε ο Έλληνας οδηγός Αναστάσιος Αλχαζίδης, ο οποίος βρέθηκε στον τόπο του τροχαίου δυστυχήματος, όπου έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

«Το φορτηγό με το οποίο συγκρούστηκε το βαν με πέρασε όταν εγώ σταμάτησα. Ίσως με φύλαξε ο Θεός και δεν ήμουν εγώ απέναντι», είπε ο Αλχαζίδης και συμπλήρωσε:

«Περιμέναμε 4,5 ώρες στο σημείο. Ήμουν ακινητοποιημένος. Μάλιστα, όταν άνοιξε ο δρόμος και ξεκινήσαμε να πάμε προς τα εκεί, η αστυνομία έδινε αμφίδρομη κίνηση εκ περιτροπής. Σταμάτησα 10 μέτρα, μας σταμάτησε η αστυνομία γιατί έδωσε το απέναντι ρεύμα 10 μέτρα από τα συντρίμμια. Από περιέργεια κατέβηκα να δω αν αυτά τα συντρίμμια είναι του ατυχήματος γιατί είδα τα περιπολικά μπροστά. Είχα δει το βίντεο και διαπίστωσα δυστυχώς όπως θα δείτε και στο βίντεο και στις εικόνες που είχανε βάση, ότι ήταν τα συντρίμμια.

Οι ταχύτητες σε αυτό το δρόμο, ειδικά αυτή την περίοδο, είναι πάρα πολύ χαμηλές διότι το οδόστρωμα έχει καταστραφεί από την κακοκαιρία και οι ταχύτητες είναι υποχρεωτικά χαμηλές.

Σε εκείνο το σημείο δεν υπήρχε η καταστροφή, ήταν ευθεία δρόμος και γι’ αυτό ίσως υπήρχαν μεγαλύτερες ταχύτητες. Το όριο ταχύτητας είναι 80 χιλιόμετρα για τα φορτηγά, είναι δρόμος ο οποίος δέχεται μεγάλη κίνηση, ειδικά από φορτηγά.

Θέλω να ξέρετε ότι αυτόν τον δρόμο τον χρησιμοποιούν μετά την κατάργηση της συνθήκης Σένγκεν, από το 25 δηλαδή και μετά, τον χρησιμοποιούν όλοι γιατί δεν έχει καθυστερήσεις, ιδιαίτερα το τουρκικό τρανσπόρτ, το βουλγαρικό τρανσπόρτ και το ελληνικό τρανσπόρτ».