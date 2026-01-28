ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η Κ19 Δικεφάλου και Βόλου άφησαν λουλούδια

Γιώργος Σακελλαρίου
ΠΑΟΚ
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ Κ19 και του Βόλου Κ19 άφησαν λουλούδια στην Τούμπα για τα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή.

Η Κ19 του ΠΑΟΚ το μεσημέρι της Τετάρτης αντιμετώπισε την αντίστοιχη ομάδα του Βόλου κι επικράτησε 3-0.

Μετά το ματς οι παίκτες του Δικεφάλου και του Βόλου βρέθηκαν στην Τούμπα κι άναψαν κεριά, ενώ άφησαν λουλούδια στη μνήμη των επτά παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η βαθμολογία Κ19

1. ΠΑΟΚ 34

2. Παναθηναϊκός 29

3. Ολυμπιακός 29

4. ΑΕΚ 25

5. Ατρόμητος Αθ. 25

6. Άρης 25

7. Αστέρας Aktor 21

8. Παναιτωλικός 17

9. Βόλος 15

10. ΟΦΗ 13

11. Λεβαδειακός 10

12. Πανσερραϊκός 9

13. Κηφισιά 7

14. ΑΕΛ 6

image
image
image
image
image
@Photo credits: eurokinissi
     

