ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Η Κ19 Δικεφάλου και Βόλου άφησαν λουλούδια
Η Κ19 του ΠΑΟΚ το μεσημέρι της Τετάρτης αντιμετώπισε την αντίστοιχη ομάδα του Βόλου κι επικράτησε 3-0.
Μετά το ματς οι παίκτες του Δικεφάλου και του Βόλου βρέθηκαν στην Τούμπα κι άναψαν κεριά, ενώ άφησαν λουλούδια στη μνήμη των επτά παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Δείτε φωτορεπορτάζ
Η βαθμολογία Κ19
1. ΠΑΟΚ 34
2. Παναθηναϊκός 29
3. Ολυμπιακός 29
4. ΑΕΚ 25
5. Ατρόμητος Αθ. 25
6. Άρης 25
7. Αστέρας Aktor 21
8. Παναιτωλικός 17
9. Βόλος 15
10. ΟΦΗ 13
11. Λεβαδειακός 10
12. Πανσερραϊκός 9
13. Κηφισιά 7
14. ΑΕΛ 6
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.