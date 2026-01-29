Το Gazzetta καταπιάνεται με την προσεχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ, Λιόν, και τη διαδρομή της από την ποινή του υποβιβασμού, στους «16» του Europa League.

Στη σκιά της τραγωδίας που βύθισε τη θλίψη την οικογένεια του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, οι Θεσσαλονικείς ρίχνουν αυλαία στη league phase του Europa League αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Λιόν. Μια ομάδα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σχεδόν ανελλιπώς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά ταλανίστηκε τους προηγούμενους μήνες από σοβαρά προβλήματα οικονομικής φύσης.

Τόσο σοβαρά, που οι Λιονέ είχαν βρεθεί στο χείλος του γκρεμού, καθώς στις 24 Ιουνίου 2025, είχε γίνει γνωστή η επιβολή ποινής υποβιβασμού από την Οικονομική Επιτροπή Ελέγχου και Διαχείρισης στον σύλλογο ελέω οικονομικών ατασθαλιών! Κι όμως, ούτε η ποινή εφαρμόστηκε, ούτε η Ολιμπίκ κατέρρευσε, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων... Ίσα ίσα, που περίπου επτά μήνες μετά, έχει εξασφαλισμένη για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν την παρουσία της στους «16» του Europa League, την ώρα που παλεύει να επιστρέψει στο Champions League για πρώτη φορά μετά από μια εξαετία.

Η ανατροπή της 9ης Ιουλίου

Η προαναφερθείσα ποινή υποβιβασμού που ανακοινώθηκε στις 24 Ιουνίου, είχε ανατραπεί λίγες εβδομάδες αργότερα και συγκεκριμένα στις 9 Ιουλίου. Τότε που οι εκπρόσωποι της Λιόν, με επικεφαλής τη νέα πρόεδρο του κλαμπ, Μισέλ Κανγκ, είχαν παρουσιάσει στην DNCG τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την εξυγίανση των οικονομικών της ομάδας, με αποτέλεσμα η έφεσή της να γίνει αποδεκτή και η Ολιμπίκ να παραμείνει στη Ligue 1.

Κάτι που σήμαινε πως οι Λιονέ θα μπορούσαν να συμμετάσχουν κανονικά και στην Ευρώπη, εις βάρος, όπως αποδείχτηκε, της Κρίσταλ Πάλας. Ο Τζον Τέξτορ, αφεντικό τότε αμφότερων κλαμπ, δεν είχε τρέξει έγκαιρα τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να γίνουν Λιονέ και Αετοί δεκτοί στο Europa League, με την αγγλική ομάδα να... υποβιβάζεται, εντέλει, στο Conference League και τη Νότιγχαμ Φόρεστ να την αντικαθιστά στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της UEFA.

Μεγάλες πωλήσεις, συγκρατημένες προσθήκες

Φυσικά, προκειμένου να εξομαλύνει την οικονομική της κατάσταση η Λιόν, έπρεπε να φέρει ζεστό χρήμα στα ταμεία της και ένας τρόπος να συμβεί αυτό, ήταν να ξεφορτωθεί μεγάλα συμβόλαια και συγχρόνως, να πουλήσει μερικά από τα πιο βαριά χαρτιά της. Έτσι, αποδεσμεύτηκε η σημαία της ομάδας, Αλεξάντρ Λακαζέτ, που ολοκλήρωσε τη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο και συνέχισε την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία και τη Νέομ του Κριστόφ Γκαλτιέ.

Όσον αφορά στις πωλήσεις, ο Ραγιάν Σερκί είχε κλείσει από νωρίς στη Μάντσεστερ Σίτι έναντι 36 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Ζορζ Μικαουτάτζε να φέρνει άλλα 31 πηγαίνοντας στη Βιγιαρεάλ. Παρελθόν αποτέλεσε και ο τερματοφύλακας Λούκας Πέρι, για τον οποίον η Λιντς προσέφερε 16 εκατομμύρια, ενώ ο Σαΐντ Μπενραχμά πουλήθηκε έναντι δώδεκα... χαρτιών στη Νεόμ. Με τη Λιόν να βγάζει μέσω αυτών αλλά και μερικών ακόμα, μικρότερων deals, κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, έγιναν πιο μαζεμένες και στοχευμένες κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ, με την ακριβότερη άφιξη να είναι αυτή του χαφ Τάιλερ Μόρτον έναντι δέκα εκατομμυρίων ευρώ. Με ακόμη λιγότερα, ήρθαν οι Ματ Τέρνερ (8), Πάβελ Σουλτς (7,5), Ντόμινικ Γκράιφ (4), Ρούμπεν Κλάιφερτ (3,7) και Αφόνσο Μορέιρα (2)...

Οι μεταγραφές που βγήκαν και η επιστροφή στο Champions League

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ολιμπίκ ξεκίνησε τη σεζόν με συγκρατημένη αισιοδοξία, με τη συμμετοχή, έστω, στη Ligue 1, να αποτελεί κέρδος μετά τα όσα έγιναν στις αρχές του καλοκαιριού. Με τον προπονητή, Πάουλο Φονσέκα, να μένει εκτός πάγκων μέχρι τον Νοέμβριο λόγω βαριάς τιμωρίας αποκλεισμού που... κουβαλούσε από την προηγούμενη σεζόν, η Λιόν μπήκε δυναμικά και κατάφερε να πλασαριστεί από την αρχή στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας του πρωταθλήματος (5-0-1 τις πρώτες αγωνιστικές), την ώρα που πήγαινε από νίκη σε νίκη στη league phase του Europa League.

Ο νεοαποκτηθείς μεσοεπιθετικός Σουλτς άργησε λίγο μα βρήκε τα πατήματά του, μετρώντας τη δεδομένη χρονική στιγμή δώδεκα γκολ και πέντε ασίστ σε 26 ματς, ενώ ο εξτρέμ Μορέιρα, που αποκτήθηκε για... ψίχουλα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, επίσης καθιερώθηκε, όπως και οι Μόρτον, Κάραμπετς και Γκράιφ. Η δε άφιξη του Έντρικ με δανεισμό πριν από μερικές εβδομάδες, έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση.

Κάπως έτσι, το τέλος του Ιανουαρίου βρίσκει τους Λιονέ τέταρτους στη βαθμολογία της Ligue 1, με αποτέλεσμα να είναι κάτι παραπάνω από ζωντανοί στο κυνήγι της μεγάλης επιστροφής στο Champions League μετά το 2020 και τη μεγάλη πορεία μέχρι τους «4» τη χρονιά του κορωνοϊού. Μια επιστροφή που αν πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει και βάλσαμο για τα ταλαιπωρημένα ταμεία του κλαμπ. Στο δε Europa League, η ομάδα του Φονσέκα είναι πρώτη και καλύτερη στη βαθμολογία της league phase, εξασφαλίζοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την απευθείας πρόκριση στους «16» του θεσμού.

🚨🚨 𝗝𝗢𝗛𝗡 𝗧𝗘𝗫𝗧𝗢𝗥 🇺🇸 : 𝗘́𝗖𝗛𝗘𝗖 𝗧𝗢𝗧𝗔𝗟 𝗗𝗨 𝗖𝗢𝗨𝗣 𝗗'𝗘́𝗧𝗔𝗧 𝗔̀ 𝗟'𝗢𝗟 ! 🤯❤️💙



Croyant pouvoir reprendre le pouvoir lors de l'AG ce matin, John Textor a tenté de révoquer ses opposants pour écarter Michèle Kang.



La riposte a été foudroyante : son propre… pic.twitter.com/9CC8ztooaE — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) January 28, 2026

Ο Τέξτορ και η αισιοδοξία

Κάπως έτσι, η Λιόν έφτασε από τον εφιάλτη του υποβιβασμού, σε μια εξαιρετική, ως τώρα σεζόν, υπό τη μαεστρική καθοδήγηση του Φονσέκα αλλά και της Κανγκ, που επανέφερε τη σταθερότητα στο κλαμπ μετά την ταραχώδη περίοδο υπό τον Τέξτορ. Ο Αμερικανός επιχειρηματίας αποτελεί... κόκκινο πανί για τους οπαδούς της Λιόν και μάλιστα μόλις χθες απομακρύνθηκε, μετά από μια επεισοδιακή διαδικασία, και από την προεδρία της Eagle Football Holding, κάτι που σημαίνει πως ενδέχεται να χάσει την επαφή του και με την Μποταφόγκο, της οποίας επίσης ηγείται τα τελευταία χρόνια.

Μία είδηση που έφερε ανακούφιση στις τάξεις των φίλων της γαλλικής ομάδας, που είδε μια περίοδο κακοδιαχείρισης να τη φέρνει στο χείλος του γκρεμού. Τώρα, η Λιόν βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον, με τα οικονομικά προβλήματα να μην έχουν ακόμα εξαλειφθεί πλήρως αλλά ο δρόμος να έχει ανοίξει.