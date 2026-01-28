Τόσο ο προπονητής της Λιόν, Πάουλο Φονσέκα όσο και ο Εϊνσλέι Μέιτλαντ-Νάιλς έδειξαν τη στήριξή τους για τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου.

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ μετά τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε αυτοκινητικό δυστύχημα, στον δρόμο για τη Γαλλία ώστε να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδας.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα ανάμεσα στη Λιόν και τον Δικέφαλο, τόσο ο προπονητής των Γάλλων, Πάουλο Φονσέκα, όσο και ο ποδοσφαιριστής που εκπροσώπησε την ομάδα, Εϊνσλέι Μέιτλαντ-Νάιλς έστειλαν συλλυπητήριο μήνυμα προς τον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος προπονητής αρχικά, θέλησε να ξεκινήσει τη συνέντευξη Τύπου λέγοντας: «Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ».

Στη συνέχεια ο ποδοσφαιριστής του γαλλικού συλλόγου είπε: «Θέλω να τους πω ότι λυπούμαστε για ό,τι συνέβη. Εκ μέρους της ομάδας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και τις καλύτερες ευχές μου για υποστήριξη στις οικογένειες, τον σύλλογο και τους οπαδούς».