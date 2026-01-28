Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια μετέφερε ο Αλεξάντερ Τσέφεριν στον Μάκη Γκαγκάτση για την τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία και στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ολόκληρη η Ελλάδα πενθεί για τον χαμό των επτά νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν από τη χώρα μας στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Δυστυχώς, η μοίρα είχε άλλα σχέδια και το νήμα της ζωής τους κόπηκε σε τροχαίο δυστύχημα, όλοι κάτω των 30 ετών.

Από νωρίς το πρωί, σύλλογοι, φίλαθλοι και άνθρωποι που θέλουν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους σπεύδουν να συλλυπηθούν τις οικογένειες των θυμάτων του Δικεφάλου του Βορρά. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει όχι μόνο την ελληνική ποδοσφαιρική κοινότητα αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη, με τον πρόεδρο της UEFA να επικοινωνεί με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, προκειμένου να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον ΠΑΟΚ και την Ομοσπονδία.