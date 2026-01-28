Για τη διαδικασία ταυτοποίησης των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία αναφέρθηκε ο Γιάννης Λοβέρδος.

Κάθε στιγμή που περνάει όλο και περισσότερα πράγματα γύρω από το πολύνεκρο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ έρχονται στο φως, με την Ελλάδα να παρακολουθεί σοκαρισμένη.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των επτά νεκρών ανθρώπων από το δυστύχημα στη Ρουμανία και τόνισε πως ο μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν 30 ετών.

Παράλληλα, σύντομα θα μπορεί να γίνει η μεταφορά τους στην Αθήνα με αεροσκάφος ενώ την ίδια στιγμή, οι δύο από τους τρεις τραυματίες θα επιστρέψουν στη χώρα μας ενώ ο ένας που είναι πιο σοβαρά, θα χρειαστεί χειρουργείο και θα εξεταστεί αν θα αυτό θα γίνει στην Ελλάδα ή στη Ρουμανία.