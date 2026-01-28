Το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1) ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος, θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα.

Ολόκληρη η Ελλάδα πενθεί τον χαμό επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν στη Γαλλία για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα κόντρα στη Λιόν. Δυστυχώς, η μοίρα είχε άλλα σχέδια και το νήμα της ζωής των επτά νέων ανθρώπων κόπηκε σε τροχαίο στη Ρουμανία. Το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1), ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος, θα τελέσει επιμνημόσυνη δέηση για τα επτά «αετόπουλα».

Η θύρα του γηπέδου, που θα φιλοξενούσε τους οπαδούς του Δικεφάλου του Βορρά, θα μείνει κλειστή ως ελάχιστος φόρος τιμής στα «αετόπουλα» που έφυγαν. Από το πρωί, εκατοντάδες άνθρωποι σπεύδουν στην Τούμπα για να αφήσουν ένα λουλούδι και να ανάψουν ένα καντήλι στη μνήμη των επτά ψυχών που έφυγαν. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος, και όχι μόνο, στέλνει μηνύματα συμπαράστασης και στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων και στον ΠΑΟΚ.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1), στις 14:30, θα τελεστεί στην Τούμπα επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεο, στη μνήμη των επτά φιλάθλων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα. Η Θύρα 4 θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 22:00, ώστε όποιος το επιθυμεί να αφήσει λουλούδια και κεριά.