Ολόκληρη η χώρα πενθεί τον άδικο χαμό επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον Δικέφαλο του Βορρά απέναντι στη Λιόν, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Δυστυχώς, η μοίρα είχε άλλα σχέδια και το νήμα της ζωής επτά νέων ανθρώπων κόπηκε στον δρόμο, στο ταξίδι για τη μεγάλη τους αγάπη. Τρεις τραυματίες έχουν ξεφύγει από τον κίνδυνο στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Τιμισοάρα.

Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ, όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στη Λιόν ακυρώνονται, και το πέταλο που θα τους φιλοξενούσε θα παραμείνει κλειστό, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού για τους επτά αννθρώπους που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η Θύρα 4 της Τούμπας είναι ανοιχτή από τις 10:00 έως τις 22:00, για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν φόρο τιμής. Στον χώρο συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ, αφήνοντας λουλούδια και κεράκια, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και μνήμης για τα «αετόπουλα» που έφυγαν τόσο πρόωρα.

