Μια φίλαθλος της ΑΕΚ άφησε ένα σημείωμα έξω από την Τούμπα, όπου ο κόσμος αποτίει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Από τις 10 το πρωί της Τετάρτης (28/1) η Θύρα 4 στο γήπεδο της Τούμπας έχει ανοίξει, ούτως ώστε ο κόσμος να βρεθεί εκεί και να αποτίσει φόρο τιμής στους 7 αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Φυσικά, από το περασμένο βράδυ αρκετοί οπαδοί της ομάδας, αλλά και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μαζί με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια και ποδοσφαιριστές της ομάδας, έδωσαν το «παρών» και άφησαν ένα κεράκι, εις μνήμην των 7 ψυχών. Η ίδια κατάσταση συνεχίζεται και σήμερα, με πλήθος κόσμου να συρρέει.

Μάλιστα, μια φίλη της ΑΕΚ άφησε ένα μήνυμα έξω από το γήπεδο του «Δικέφαλου του Βορρά», θέλοντας έτσι να τιμήσει τη μνήμη των ανθρώπων που τόσο άδικα έφυγαν από τη ζωή, ενώ ταξίδευαν στη Γαλλία για να δουν από κοντά τη μεγάλη τους αγάπη. Όπως φαίνεται, στο χαρτάκι αναγράφεται το μήνυμα «Καλό παράδεισο από τους φίλους σας».