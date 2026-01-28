Ο μικρός φίλος του ΠΑΟΚ, Γιάννης Παπαστεφανάκης έστειλε το δικό του μήνυμα για την τραγωδία στη Ρουμανία.

Ανείπωτη είναι η τραγωδία που προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) σε δρόμο της Ρουμανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις ακόμη να βρεθούν στο νοσοκομείο, ενώ μετέβαιναν με βαν για τη Γαλλία και το παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν.

Τα ευχάριστα νέα είναι πως οι τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να ενημερώνει σχετικά. Παράλληλα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως, καθώς ένας εκ των φιλάθλων αποκάλυψε σε γιατρό πως το τιμόνι του μίνι bus «μπλόκαρε», με αποτέλεσμα το τραγικό συμβάν.

Φίλαθλοι του «Δικέφαλου του Βορρά» βρέθηκαν στο σημείο της σύγκρουσης και τραγούδησαν ανατριχιαστικό σύνθημα, ενώ σκέπασαν με κασκόλ και σημαίες τα συντρίμμια. Μάλιστα, και ο μικρός φίλος του ΠΑΟΚ, Γιάννης Παπαστεφανάκης, έστειλε το δικό του μήνυμα, με ένα βίντεο που συγκλονίζει.

«Σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί για την τραγωδία στη Ρουμανία. Χάσαμε άδικα τα αδέρφια μας στο δρόμο. Κανείς δεν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για να μη γυρίσει σπίτι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο νίκες και κύπελλα. Είναι πρόσωπα, είναι ψυχές, είναι άνθρωποι που αγαπάνε, ταξιδεύουν και αγκαλιάζονται για την ίδια ασπρόμαυρη τρέλα. Θέλω να πω στις οικογένειες που πενθούν ότι είμαστε δίπλα σας και κάθε φορά που η κερκίδα του ΠΑΟΚ θα τραγουδά, θα είναι εκεί και τα παιδιά μας. Αιωνία τους η μνήμη!»