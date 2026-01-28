ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Συλλυπητήρια επιστολή από τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου
Όλη η Ευρώπη είναι συγκλονισμένη με τον άδικο χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή σε δρόμο στη Ρουμανία, στο ταξίδι που έκαναν από την Ελλάδα στη Γαλλία.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Χάρης Λοϊζίδης απέστειλε συλλυπητήρια επιστολή στον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση για τον θάνατο των φίλων του Δικεφάλου.
Συγκεκριμένα, έγραψε: «Τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, τη Διοίκηση και την ποδοσφαιρική οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς και γενικότερα προς το ελληνικό ποδόσφαιρο».
