Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Χάρης Λοϊζίδης έστειλε συλλυπητήρια επιστολή στον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση για τον θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Όλη η Ευρώπη είναι συγκλονισμένη με τον άδικο χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή σε δρόμο στη Ρουμανία, στο ταξίδι που έκαναν από την Ελλάδα στη Γαλλία.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων, τη Διοίκηση και την ποδοσφαιρική οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς και γενικότερα προς το ελληνικό ποδόσφαιρο».